Una Vita/ Anticipazioni italiane e spagnole: Celia scopre che Mauro è vivo, Teresa nei guai?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA SCOPRE CHE MAURO E' VIVO - La presunta morte di Mauro tornerà ad essere di grande attualità nelle puntate spagnole di Una vita nelle quali Teresa è finalmente venuta a conoscenza del destino del poliziotto: era dunque riuscito a sopravvivere dopo essere stato rapito dagli uomini di Cayetana e legato alle rotaie. Nessuno però dovrà sapere delle sue sorti, ad esclusione della sua amante e di Felipe, l'unico a conoscenza delle sorti di Mauro fin dal primo giorno. Ma ci sarà qualcuno che scoprirà questa importante novità: si tratterà di Celia che vedrà Mauro e Teresa parlare in un luogo appartato. In quel momento a lei tutto risulterà chiaro: Felipe l'ha ingannata, appoggiando questo piano segreto dell'ispettore! E mentre la donna affronterà sia l'ex marito che Teresa chiedendo spiegazioni, Elena verrà arrestata con l'accusa di avere avuto un ruolo nella 'morte' di Mauro. La complice di Cayetana potrebbe rappresentare dal carcere un gravissimo pericolo per la dark lady...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 APRILE: MARIA LUISA E VICTOR PRESTO SPOSI! - La nuova settimana di programmazione di Una vita si apre all'insegna delle buone notizie. La prima riguarda le sorti di Maria Luisa e Victor, finiti sulla bocca di tutti a causa della possibile notte trascorsa insieme dalla coppia (un po' troppo brilla). I pettegolezzi e i sentimenti che prova da sempre per la giovane Palacios spingeranno Victor a compiere un grande passo ovvero chiedere a Ramon di concedergli la mano dell'amata. E anche se il probabile futuro suocero inizialmente sembrerà contrario, poi le cose finiranno nel migliore dei modi: Ramon acconsentirà alla proposta del figlio di Juliana, che diventerà ufficialmente il fidanzato di Maria Luisa. Era ora, dopo una così lunga attesa! Le buone novità avranno a che fare anche con Mauro e il suo rapporto con Humilidad: quest'ultima annuncerà al poliziotto di avere finalmente trovato lavoro. Potrà dunque provvedere direttamente al suo sostentamento, non rendendo più necessario l'aiuto del fidanzato. Con questi presupposti Mauro potrà lasciarla per vivere la sua storia d'amore con Teresa?

