Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani dà una nuova chance a Marco Firpo (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI DÀ UNA NUOVA CHANCE A MARCO FIRPO - Cosa ha spinto Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, a dare una seconda possibilità a Marco Firpo? È questo l’interrogativo che si pongono milioni di fan, ma a oggi non esiste ancora una risposta a questa domanda. I due, infatti, si erano detti addio in maniera molto aspra qualche mese fa, quando le accuse mosse da ambo le parti avevano messo fine a una liaison nata sotto i migliori auspici. Oggi, Gemma Galgani è pronta a riprovarci e, spinta da alcuni passi in avanti fatti dal cavaliere, è certa di poter recuperare, almeno in parte, la sintonia dei primi tempi. Nei prossimi episodi, però, Marco approfitterà di un’esterna per mettere in chiaro le cose, rivelando alla dama e al pubblico di Canale 5 che purtroppo oggi non ci sono più “gli stimoli” giusti per una storia d’amore; in ogni caso il cavaliere non escluderà la possibilità di costruire, giorno dopo giorno, un buon rapporto di amicizia, cosa che almeno per il momento mette un freno alle mire di Gemma Galgani. La dama, da parte sua, reagirà con la solita caparbietà e, come al solito, non si arrenderà neanche di fronte agli aspri rimproveri di Tina Cipollari. Nel parterre, però, Cinzia accuserà Marco di continuare a illudere la dama, un’accusa prontamente respinta dal cavaliere, convinto che entrambi abbiano la maturità per comprendere ciò che sta succedendo nel loro rapporto. Sempre a proposito di illusioni, Giovanni accuserà Graziella di averlo ingannato e di aver usato la loro storia soltanto per avere visibilità. Da parte sua la dama cercherà di difendersi, ma quando nella diatriba interverrà anche Gemma Galgani, lo scontro si farà sempre più aspro.

© Riproduzione Riservata.