Uomini e Donne/ Anticipazioni: Luca Onestini distratto da Cecilia, mentre Soleil… (Trono classico)

Uomini e donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI DISTRATTO DA CECILA, MENTRE SOLEIL… - Luca Onestini, nel suo percorso nel trono classico di uomini e Donne, è sempre più vicino alla scelta, ma a poche settimane dalla conclusione del suo trono, non sembra ancora avere un’idea precisa su chi far ricadere la sua preferenza. Da una parte c’è Giulia Latini, che come vedremo nel corso delle prossime puntate gli darà buca in occasione di un’esterna per poi farsi viva in puntata, dall’altra, invece, c’è l’affascinante Soleil, alla quale il tronista, nel corso di un appuntamento al luna park, riserverà un uovo bacio molto romantico. Ad agitare ulteriormente le acque, nel parterre arriveranno due corteggiatrici, Cecilia e Valentina, con le quali Luca inizierà sin da subito un nuovo percorso di conoscenza. Un’esterna in particolare, mostrerà, l’appuntamento fra il tronista e Cecilia, ma questo incontro così inaspettato non lascerà indifferente Soleil, che dopo qualche piccolo battibecco sulle due nuove arrivate, incasserà il colpo con un laconico “no comment”. A dire la sua, come sempre, Marco, che definendo la situazione ridicola, cercherà di mettere in difficoltà il suo rivale con una nuova polemica. Dopo i recenti battibecchi con Giulia, Luca è a un passo dalla crisi con Soleil. Come si concluderà il suo percorso nel dating show di Canale 5?

© Riproduzione Riservata.