Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 3 aprile, in onda il trono classico tra baci e ritorni per Luca Onestini

Luca Onestini (Uomini e Donne)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: ancora maretta tra Giulia e Luca, sempre più vicino il no della Latini (3 aprile 2017) - Comincia la settimana con una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo l'ingresso di tronisti e corteggiatori, Maria De Filippi parte con Luca che per ora saluta solo Soleil. Ecco partire infatti l'esterna che sarebbe dovuta essere con Giulia Latini, ma la corteggiatrice non si presenta. Il tronista si lamenta allora per il suo comportamento "da bambina"; oggi però lei è in studio e lancia nuove accuse a Luca. I due si scontrano mentre Gianni Sperti chiede il perchè sia in studio visto l'assenza in esterna - "dovevo calmarmi" - dichiara Giulia, mentre Soleil ipotizza che qualcuno le abbia suggerito come comportarsi, visto lo scambio di messaggi con Sonia Lorenzini e altre ragazze che le danno consigli. Luca dice di avere dei dubbi, mentre Jack sostiene in pieno la Latini e comprende che lei si sente usata da Luca che pare stia cercando di allungare il brodo perché non è certo dell’eventuale sì di Soleil.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Luca bacia Soleil, ma fa arrivare nuove corteggiatrici (3 aprile 2017) - Luca si difende e dichiara invece di aver fatto molto più per lei che per Soleil, ma Jack non si convince e Giulia continua ad accusarlo. La corteggiatrice svela di avere dubbi su di lui, tanto da iniziare a chiedersi come potrebbe stare con lui fuori dal programma, ecco perchè ha avuto bisogno di alcuni giorni per calmarsi. Gianni è sorpreso alle sue parole viste le sue tante lacrime precendenti e Luca invece la invita a riflettere con la sua testa. Esterna a Cinecittà World per Luca e Soleil che parlano dei rispettivi rivali ma poi non mancano tenerezze e un nuovo e prolungato bacio. In studio interviene Marco, secondo cui se lui non avesse chiuso con lei, Soleil avrebbe ancora accettato di uscire con lui, dichiarazione che la diretta interessata nega. Intanto Maria De Filippi dà un annuncio inaspettato: Luca ha deciso di far scendere nuove corteggiatrici e due in particolare: Cecilia (Zarrigo, vecchia conoscenza di Uomini e Donne) e Valentina. Giulia e soprattutto Soleil non ne sono affatto felici...

