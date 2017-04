Uomini e Donne / C'è un accordo tra Luca Onestini e Giulia? Soleil pronta a svelare tutto al Trono Classico!

Luca Onestini Giulia Latini e Soleil Sorge

Uomini e Donne, c'è un accordo tra Luca Onestini e Giulia? Soleil Sorgè pronta a svelare tutto - La situazione si complica per Luca Onestini. Per la prima volta oggi abbiamo visto Soleil Sorgè in lacrime di fronte alla decisione del tronista di far scendere due nuove corteggiatrici, con le quali ci sono stati già alla prima esterna importanti avvicinamenti. Soleil è però più agguerrita che mai anche per alcune segnalazioni che stanno giungendo in queste ultime ore. Sul web iniziano a diffondersi le voci secondo le quali Giulia Latini farebbe parte di un'agenzia che oltre ad essere la stessa di Giulia De Lellis, Valentina Vignali e Martina Luchena, sarebbe anche quella di Luca Onestini! Un colpo di scena che scatenerebbe un vero e proprio putiferio se venisse confermato dai fatti, da una parte perchè una corteggiatrice - prima di lasciare il programma - non può essere legata ad un'agenzia, e poi per il legame che inevitabilmente porterebbe a credere che tra Giulia e Luca possa esserci addirittura un accordo.

Uomini e Donne, nella prossima registrazione del Trono Classico colpi di scena: l'appello di Soleil - Soleil Sorgè, come testimoniano alcune segnalazioni giunte al Vicolo delle News, sarebbe più che agguerrita nel scorprire la realtà dei fatti e di parlarne in studio nel corso della prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Un caro amico le avrebbe infatti segnalato la cosa (dopo aver letto molti commenti a riguardo) e Soleil avrebbe così invitato i suoi fan a comunicare ogni cosa che avrebbe letto tutti. La corteggiatrice di Luca Onestini è infatti pronta a fare chiarezza su questa situazione che non le appare chiara e che potrebbe portare a galla qualcosa di molto spiacevole. Dall'altra parte, se si venisse a scoprire che Giulia Latini fa realmente già parte di un'agenzia, potrebbe andare incontro a conseguenze non piacevoli, così come accaduto in passato anche per altri corteggiatori di Uomini e Donne. Una cosa è chiara: la prossima registrazione del Trono Classico sarà ricca di colpi di scena.

