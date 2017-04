Uomini e Donne / Trono Over, "Giorgio Manetti non è mai stato interessato a Gemma!": la rivelazione shock

Uomini e donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Uomini e Donne, Trono Over, "Giorgio Manetti non è mai stato interessato a Gemma!": parla la Marchesa D'Aragona - Giorgio Manetti non sarebbe mai stato interessato a Gemma Galgani: sono queste le dichiarazioni fate dalla nota Marchesa Daniela del Secco d’Aragona al settimanale Nuovo Tv. Il noto e corteggiato cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non avrebbe mai avuto un reale sentimento per la Galgani, alla quale la Marchesa di sente di dare uno spassionato consiglio: "Io le consiglierei di prendersi le sue responsabilità. Se vuole continuare a illudersi, faccia pure. Credo che si tratti di una battaglia persa. Un consiglio lo si può dare solamente a chi vuole ascoltare e imparare". La Marchesa Daniela del Secco d’Aragona con le sue parole conferma infatti qualcosa che anche altri hanno ampliamento notato nello studio di Canale 5, ovvero che l'interesse di Gemma per Giorgio sia ancora molto vivido, anche se: "Ha gli occhi a cuoricino nei confronti di qualsiasi uomo le si avvicini, l’abbiamo detto mille volte con Tina. - poi però aggiunge - Penso che Gemma sia una donna fragile, se davvero spera in un ritorno di fiamma la situazione è grave. Quando l’età non è sinonimo di saggezza significa che nella vita si è sbagliato tutto". La Marchesa, che già in passato ha avuto delle critiche per Giorgio Manetti, le ribadisce anche nel corso di questa nuova intervista: "È sicuramente un uomo irrisolto, ma ha un certo fascino. George interpreta il ruolo del piacione ma Gemma non ha più 15 anni. Io non ho dubbi: lui non è mai stato innamorato di lei" conclude.

