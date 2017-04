ZERO DARK THIRTY/ Su Iris il film con Jessica Chastain (oggi, 3 aprile 2017)

film prima serata

ZERO DARK THIRTY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Zero dark thirty, il film in onda su Iris oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che segna uno dei capolavori più acclamato negli ultimi anni diretta della regista statunitense Kathryn Bigelow e incentrata sull'operazione segreta (il titolo della pellicola indica la mezzanotte e mezza, l'ora in cui vengono effettuati molti raid) che ha portato nel maggio 2011 alla uccisione di Osama Bin Laden ad Abbottabad, in Pakistan. Il film è arrivato nelle sale cinematografiche all'inizio del 2013 e forte del clamore suscitato dalla precedente pellicola diretta da Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker"), "Zero Dark Thirty" non è al primo passaggio in televisione e può essere già considerato un piccolo classico nel filone dei thriller che, basandosi su fatti realmente accaduti, li drammatizzano mescolando azione e una profonda riflessione politica. Nel cast del film figurano, oltre a Jessica Chastain (nei panni dell'agente della CIA Maya Lambert), anche Joel Edgerton (Patrick), Jason Clarke (Dan) e Jennifer Ehle (Jessica), mentre il ruolo di Osama Bin Laden è affidato a Ricky Sekhon.

ZERO DARK THIRTY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - Il fulcro della trama ruota attorno al personaggio immaginario dell'agente Maya Lambert, figura-chiave della reale operazione che, partita nel 2003, ha portato alla morte di Bin Laden nel 2011. Nel 2003, appena uscita dall'accademia, Maya comincia a lavorare all'ambasciata USA in Pakistan e qui assiste alle torture dei prigionieri da parte della CIA, in seguito è proprio la donna a ideare un escamotage per "agganciare" Abu Ahmad, uno degli uomini più fidati di Bin Laden e che la porterà assieme ai più esperti colleghi Dan e Jessica, nei quattro anni successivi a scoprire chi copre la latitanza del leader di Al-Qaeda. Dopo che Maya sopravvive all'esplosione che nel 2008 distrugge l'Hotel Marriott di Islamabad, la morte di Jessica in un successivo attentato le ridà vigore per proseguire le indagini, seguendo la pista che ritiene Abu Ahmad quale "corriere" di Bin Laden, anche se snobbata dagli altri agenti. L'intuizione di Maya si rivela esatta e così le forze speciali organizzano il raid guidato dal "Navy Seal" Patrick in un "compound" di Abbottabad, ovvero nel luogo dove ipotizzano sia nascosto il nemico numero uno degli Stati Uniti...

