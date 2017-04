ALESSIA CINQUEGRANA/ La prima trans sposata con rito civile: "Il mio sogno è diventare madre" (Le Iene Show)

Le Iene Show

ALESSIA CINQUEGRANA, LA PRIMA TRANS A SPOSARSI CON RITO CIVILE: "IL MIO SOGNO E' DIVENTARE MADRE" (LE IENE SHOW, 30 APRILE) - E' la storia di una fiaba d'amore ma anche molto di più: è la favola di Alessia Cinquegrana, l'ex Miss Trans che ha sposato il suo compagno Michele Picone lo scorso 27 aprile. Alessia è la prima Trans a tutti gli effetti a potersi sposare con matrimonio civile, nonostante non abbia completato le operazioni chirurgiche di riassegnazione del sesso. Alessia Cinquegrana ha incontrato Le Iene Show per raccontare la sua storia, che verrà mostrata nella puntata in onda questa sera, domenica 29 aprile. A favore della stilista e insegnante di ballo, la sentenza del tribunale di Napoli che le ha accordato il cambio anagrafico del sesso senza che sia ancora avvenuto l'intervento finale. Un'ipotesi che Alessia Cinquegrana valuta nel suo futuro, ma una strada su cui ha rallentato in seguito alle complicazioni dovute al recente intervento alle corde vocali.

Assenti al matrimonio di Alessia Cinquegrana e del fidanzato il padre della stilista, a causa di un forte risentimento per la trasformazione del "figlio preferito". "Da 11 anni non ci parliamo più", rivela a La Repubblica, così come con la famiglia del genitore. Alla funzione era assente anche la famiglia di Michele, conosciuto durante la processione di Sant'Anastasia, di cui Alessia è molto devota. Nel loro futuro la coppia sogna di aprire un negozio di abbigliamento a Trentola Ducenta, vicino Aversa, dove i residenti li conoscono e li apprezzano. Ed un sogno Alessia Cinquegrana lo ha anche per la sua vita futura come donna: "Diventare madre. Ho cresciuto i miei fratellini, amo la mia famiglia. Con Michele vorremmo adottare".

© Riproduzione Riservata.