ALEX BELLI E KATARINA RANIAKOVA/ Lui era cambiato e la tradiva? La sua versione a Domenica Live

Alex Belli da Barbara d'Urso, Domenica Live

ALEX BELLI E KATARINA RANIAKOVA: DOPO LA SEPARAZIONE L’ATTORE PARLA DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE) - Alex Belli, dopo la sua partecipazione alla decima edizione de L'Isola dei Famosi, ha avuto modo di tornare in pista anche per quanto riguarda la sua carriera di attore. Per l'affascinante protagonista di CentoVetrine però, non è stato tutto "rose e fiori" e, per la ritrovata popolarità, il matrimonio con Katarina Raniakova è letteralmente naufragato. Dopo 9 anni di amore (4 da marito e moglie) e numerose scoperte poco gradite, l'ex ha fatto le valigie andando via dalla casa dove vivevano insieme. Il tutto, è stato prontamente documentato dai paparazzi di "Chi", settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola ogni mercoledì con il nuovo numero. Questo pomeriggio però, dopo le "accuse", Alex Belli ha voluto replicare con la sua partecipazione a Domenica Live, da Barbara d'Urso. "Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. Mi ha nascosto anche alcune questioni patrimoniali. Penso che la popolarità gli abbia dato un po' alla testa, quando non era conosciuto era diverso", ha spiegato l'ex moglie, parlando di un rapporto fatto di bugie e di sparizioni da parte di lui per intere giornate. Con la ritrovata popolarità inoltre, si sono palesati anche i tradimenti: "Ho scoperto che si vedeva con una ragazza più giovane, ma ho sempre cercato di perdonarlo. Sull'Isola dei famosi il flirt con Cristina Buccino non c'è stato, ma mi ha tradito con diverse altre donne".

Successivamente, Katarina ha raccontato di avere provato di tutto prima di arrivare alla separazione: "Volevo formare una famiglia e avere dei figli, ma mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto. Adesso voglio ripartire dal mio lavoro". Dopo queste dichiarazioni, è arrivata prontamente anche la replica di Alex Belli che su Facebook aveva scritto un lungo messaggio: "Sei stata la mia musa, la mia fonte di ispirazione, la compagna della Vita, ti ho amato in modo incommensurabile. Una separazione si affronta in silenzio e nel rispetto dell'altra persona... Hai preferito renderla pubblica, per come mi conosci non l'avrei mai voluto... Ma va bene così". Oggi l’attore, metterà nuovamente da parte la privacy raccontandosi a Domenica Live da Barbara d’Urso.

