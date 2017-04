Amii Stewart a Domenica In - Wikipedia

AMII STEWART, LA CANTANTE DANCE OSPITE DI PIPPO BAUDO PER L'ULTIMA PUNTATA (DOMENICA IN, 30 APRILE 2017) - In occasione della sua ultima puntata, Domenica In attirerà nel salotto di Pippo Baudo ospiti della scena musicale internazionale. Parliamo di Amii Stewart, celebre cantante statunitense che risiede in Italia da diversi anni. Famosa per la canzone Knock on Wood degli anni '70, Amii Stewart ha cavalcato l'onda del successo affiancandosi anche ad alcuni grandi nomi della musica italiana. L'abbiamo vista infatti sul palco con Gianni Morandi, con cui riavvierà i duetti nel 2013 all'interno del suo Live in Arena. Oggi la vedremo invece a Domenica In per parlare dei suoi ultimi successi e dei suoi prossimi progetti lavorativi.

Amii Stewart è una delle maggiori cantanti disco e pop degli anni '70, celebre in tutto il mondo. Il Festival di Sanremo si è potuto avvalere della presenza dell'artista nell'edizione '83, dove Amii Stewart ha intonato la sua canzone Working Late Tonight, ottenendo la nona posizione. Quattro anni più tardi la ritroviamo di nuovo in classifica grazie a Saharan Dream, la sigla dello sceneggiato Il Segreto del Sahara composta da Ennio Morricone. Dal 1999 vive in Sardegna con il marito Pietro Cappa, ma per motivi di lavoro viaggia spesso da Roma a Londra. Ancora oggi si esibisce nella sua Gallura, dove negli anni ha incontrato tanti amici, rimasta affascinata dalla Sardegna che vide per la prima volta negli anni '80, in occasione di un concerto all'Hotel Romazzino.

