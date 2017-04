BEATLES / A cinquant’anni dall’uscita dell’ottavo album (Techetechetè, 30 aprile 2017)

Techetechetè in onda su Rai 1

BEATLES, LA STORICA BAND OMAGGIATA SU RAI 1: 50 ANNI FA USCIVA SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND (TECHETECHETÈ, 30 APRILE) – Questa sera su Rai 1 la trasmissione pre serale Techetechetè omaggerà una delle band che hanno maggiormente influenzato lo stile di vita e ottenuto successo nella storia della musica: i Beatles. Una serie di filmati d’epoca per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia di una band che ha ottenuto un successo globale difficilmente ripetibile. Tra l’altro questo 2017 è un anno piuttosto particolare per tutti gli appassionati dei Beatles in quanto ricade il cinquantennale dall’uscita di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Si tratta dell’ottavo album della band di Liverpool, della durata di circa 40 minuti e contente complessivamente 20 tracce audio tra cui l’omonima Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Whit a Little Help From My Friends, Lucy in the Sky with Diamdond, Within Your Whitouth You e tanti altri successi senza tempo.

BEATLES, LA STORICA BAND OMAGGIATA SU RAI 1: IL 26 MAGGIO IN USCITA L’EDIZIONE SUPER DELUXE (TECHETECHETÈ, 30 APRILE) – Il noto tabloid britannico del Guadian ha voluto omaggiare la band a quasi 50 anni dall’uscita dell’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (l’album uscì per la precisione il 1 giugno), rendendo disponibile sul proprio sito uno dei brani inediti della band britannica e che peraltro farà parte della ricca edizione celebrativa in uscita il prossimo 26 maggio. Nello specifico in questo brano non solo si potrà ascoltare il pezzo ma anche dei commenti da parte dei quattro musicisti in sala incisione, mentre ragionano su eventuali modifiche da apportare e quant’altro. Si tratta di tracce audio che fino a questo momento non era mai state rese disponibili al pubblico ma conservate gelosamente in archivio. Per quanto concerne l’edizione super deluxe in uscita il 26 maggio essa conterrà la bellezza di 34 frammenti musicali inediti.

BEATLES, LA STORICA BAND OMAGGIATA SU RAI 1: ALL’ASTA LA BOZZA DELLA COPERTINA DI SGT PEPPER’S (TECHETECHETÈ, 30 APRILE) – Il prossimo 26 maggio è dunque in uscita una edizione super deluxe dello storico album dei Beatler, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Una edizione che avrà 34 frammenti musicali ed anche un interessante booklet composto da 144 pagine nelle quali sono presenti delle noti scritte da i due Beatles in vita ed ossia Paul Mccartney e Ringo Starr. Un’altra data di cui prendere nota per i fan dei Beatles è quella del 20 maggio. In tale occasione a New York verrà messo all’asta un particolare disegno considerato come la prima bozza della copertina dell’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Uno schizzo che come ha sottolineato la Julien’s Auctions, è stato rinvenuto nella casa di Weybridge, location nella quale John Lennon ha vissuto tra il 1964 ed il 1968. Il disegno si ritiene sia stato realizzato dallo stesso Lennon ed ha un valore compreso tra i 40 mila ed i 60 mila dollari.

