BELEN RODRIGUEZ / News: fa impazzire i fan sui social (oggi, 30 aprile 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FA IMPAZZIRE I FAN SUI SOCIAL, LA FOTO (OGGI, 30 APRILE 2017) – La showgirl argentina Belen Rodriguez nelle ultime ore ha fatto parlare di se per la sua ospitata nel celeberrimo programma del Maurizio Costanzo Show. In realtà ad attirare l’attenzione del pubblico e di tantissimi portali web non sono state le confessioni rilasciate nel corso dell’appuntamento dalla showgirl bensì le bacchettate ricevute dallo stesso conduttore Maurizio Costanzo per via del pesante ritardo con cui si è presentata. Nello specifico l’argentina è giunta con ben un ora ed un quarto di ritardo e dinnanzi ai suoi tentennamenti nel dietro le quinte per la sistemazione del microfono, il buon Costanzo ha sbottato: “Sei già abbastanza in ritardo, adesso entra e falla finita”.

Tuttavia a parte questo piccolo incidente dal quale però è apparso evidente come siano molteplici gli impegni professionale dell’ex moglie di Stefano De Martino, va rimarcato come la showgirl continua a rappresentare uno dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano più seguito ed amato. In particolare nelle ultime ore Belen Rodriguez ha pubblicato una foto alquanto sexy che ha fatto letteralmente impazzire centinaia di migliaia di fan che la seguono su Instagram. Si tratta di una foto per pubblicizzare un noto brand di abbigliamento con i fan che hanno decisamente apprezzato lasciando commenti del tipo: “Che donna fantastica..”, ”Ti possono dire tutto quello che vogliono ma tu sei veramente bella” e “Indiscutibilmente stupenda”.

