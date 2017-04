Ballando con le Stelle 2017 / Vincitore e pagelle: Oney Tapya è il re della serata!

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, LE PAGELLE E IL VINCITORE: ONEY TAPIA CAMPIONE, FABIO BASILE SUPER ARRIVA SECONDO - Oney Tapia è il vincitore di Ballando con le Stelle 2017. Il pubblico lo proclama re della serata e noi lo facciamo volare in cima alle nostre pagelle. L'atleta cubano conquista un 10 perchè è stato in grado di ribaltare le sue disabilità con una straordinaria forza interiore. Ci ha stupito puntata dopo puntata, sorprendendo una giuria non sempre benevola ed un pubblico che è rimasto letteralmente folgorato dal suo talento. Emozionante il pianto finale, che dimostra anche il lato più sensibile di un 'gigante buono' come lui. Merita un voto stellare anche Fabio Basile (9), la sua sfortuna è stata quella di incontrare sul suo percorso un fenomeno del calibro di Oney. Ha comunque avuto modo di mettere in vetrina tutte le sue doti e pure per lui era facile immaginare l'approdo in finale.

Martina Stella e Xenya sono parecchio lontane dai primi due classificati, ma entrambe si sono fatte apprezzare rivelandosi due concorrenti temibili e soprattutto capaci: voto 7. Non esaltante la conduzione di Mily Carlucci, troppo spesso preoccupata dagli stringenti tempi televisivi. Eppure la trasmissione è durata parecchio...voto 6 di fiducia, perchè in fondo ci siamo affezionati anche a lei.

© Riproduzione Riservata.