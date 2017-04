CADUTA LIBERA/ Gerry Scotti e il game tornano su Canale 5: concorrenti i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Caduta Libera

CADUTA LIBERA, GERRY SCOTTI E IL GAME SHOW TORNANO SU CANALE 5: CONCORRENTI GLI EX NAUFRAGHI DE L’ISOLA DEI FAMOSI - Nuovi appuntamenti per la fascia preserale di Canale 5: a partire da oggi il pubblico dell’ammiraglia Mediaset deve prepararsi a salutare i concorrenti e il minimondo di Avanti un altro, per accogliere tutti coloro che si sfideranno sulle botole di Caduta Libera. Il game show guidato da Gerry Scotti è infatti pronto a tornare con una nuova edizione: la puntata odierna - domenica 30 aprile 2017 - riserverà inoltre agli appassionati una sorpresa in più. Saranno alcuni vip - che negli ultimi mesi i telespettatori hanno imparato a conoscere ancora più da vicino - a sfidarsi, rischiando di cadere giù dalla botola ad ogni risposta sbagliata: a Caduta Libera faranno capolino alcuni ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 2017 appena conclusa, insieme all’ex inviato Alvin.

Sarà una bella occasione per ritrovare coloro che sono stati eliminati molto presto, come Nathalie Caldonazzo, Dayane Mello e Giacomo Urtis, chi invece è dovuto andare via a metà percorso - come Giulia Calcaterra - e chi se l’è giocata quasi o fino alla fine, Samantha De Grenet, Malena, Moreno, Nancy Coppola, Giulio Base e Simone Susinna. “Azzeccare un programma è una bella soddisfazione da condividere con il gruppo di lavoro. Di recente è successo con ‘Caduta libera’…” ha confessato Gerry Scotti raccontandosi in una bella intervista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: con la super proposta organizzata per questa prima serata, l’entusiasmo del pubblico sarà alla stelle. Curiosi di scoprire come se la caveranno gli ex naufraghi?

