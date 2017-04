CALLAS FOREVER/ Su Rete 4 il film con Fanny Ardant e Jeremy Ironse (oggi, 30 aprile 2017)

Callas forever

CALLAS FOREVER, IL FILM - Callas forever, una pellicola di genere drammatica realizzata nel 2002 frutto di una coproduzione internazionale ad ampio respiro che ha visto impegnate aziende ed artisti italiani, francesi, spagnoli, britannici e rumeni. La regia è del nostro amato e celebrato Franco Zeffirelli che ha anche curato il soggetto mentre nel cast sono presenti Fanny Ardant, Jeremy Irons, Joan Plowright, Jay Rodan, Gabriel Garko e Justino Diaz.

CALLAS FOREVER, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Anna Maria Cecilia Sophia Kalos meglio conosciuta al grande pubblico semplicemente come Maria Callas (Fanny Ardant), è stata una della soprano maggiormente apprezzata. Di origini americane ma naturalizzata prima come italiana ed in seguito come cittadina greca, si trova in un periodo particolare della propria esistenza. La grande artista sta facendo i conti con una serie di problematiche di natura professionali e di salute. In particolare siamo nel post concert in Giappone in cui la donna ha toccato con mano una trasformazione della propria meravigliosa voce. La Callas si è resa conto che la voce non è più quella che l’ha resa famosa in tutto il mondo ed ora si ritrova nella sua casa di Parigi tra mille punti interrogativi sul suo futuro. Nonostante questo inaspettato passaggio a vuoto la grande diva non viene assolutamente messe ai margini del mondo dello spettacolo. In particolare un suo vecchio amico ed impresario si reca presso la sua abitazione per presentarli una buona offerta di lavoro che prevede una esibizione della Callas in un film intitolato Carmen. Un film il cui soggetto è basata sulla celebre opera teatrale. Un’opera che tuttavia la Callas non ha mai voluto interpretare nel corso della propria carriera sul palcoscenico. Questo, unito ai suoi problemi di voce, rendono la diva piuttosto dubbiosa su cosa fare. Tuttavia l’amico impresario riesce a trovare una valida soluzione che consiste nel far esibire la grande artista in playback e quindi utilizzare nel doppiaggio una vecchia interpretazione dell’opera da parte della stessa Callas che era stata registrata per caso in sala prove tempo addietro ed ossia quando la sua voce era ancora straordinariamente potente ed incisiva. Il film si dimostra un incredibile successo senza tempo,il che induce lo stesso impresario ed altre case cinematografiche nello spingere la Callas a prendere parte ad altre pellicole nelle quali utilizzare lo stesso schema con tanto di playback con vecchie registrazioni. Tuttavia la donna da grandissima artista qual è non vuole continuare ad imbrogliare il proprio pubblico e così decide di affrontare una esibizione sulle note della Tosca utilizzando la sua attuale voce con tutte le conseguenze del caso.

