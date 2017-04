CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK/ Su Italia 1 il film con Adam Sandler

Il film è in onda su Italia 1 alle 19.10

CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Cambia la tua vita con un click è il film in onda su Italia 1 oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 19.10. Una pellicola di genere commedia e fantastica del 2006 diretta da Frank Coraci ed è stata sceneggiata da Steve Koren e Mark O'Keefe. Gli attori principali sono Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff, Christopher Walken, Henry Winkler e Katie Cassidy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia è Michael Newman, un architetto vessato dal suo capo, che a causa della continua mole di lavoro trascura continuamente la moglie Donna e i figli Samantha e Ben. Un giorno, in un negozio di elettrodomestici, mentre sta sbrigando l'ennesima commissione, conosce un misterioso individuo di nome Morty, che gli vende un telecomando universale. Di ritorno a casa, Michael si accorge che lo strano aggeggio è in grado di manipolare il tempo e lo spazio, premendo semplicemente un pulsante. L'architetto decide di giocare un po' con la strana tecnologia ma esaurito il divertimento inizia a utilizzare il telecomando per migliorare la sua condizione lavorativa e ottenere così la tanto sospirata promozione. L'uomo riesce a concludere un importante accordo con dei clienti stranieri ma quando scopre che la promozione è ancora lontana decide di utilizzare il telecomando per non avere distrazioni familiari. Michael inizia a spostare il tempo nel futuro a proprio vantaggio, non si occupa più della moglie e dei figli. L'abuso dei poteri del telecomando fanno scattare un meccanismo automatico, che sposta le situazioni avanti nel tempo anche senza il volere di Michael. L'uomo si ritrova nel 2017 con i suoi sogni lavorativi realizzati ma con una situazione familiare disastrosa. L'architetto è a capo della sua ex agenzia ma ha divorziato da Donna ed è in pessimi rapporti con i figli. Qualsiasi tentativo dell'uomo di porre rimedio ai danni fatti, si rivelano fallimentari. Con grande sconcerto Michael scopre anche di non essersi accorto della morte del suo fidato cane e di non avere più un'ottima salute. In seguito ad un incidente l'uomo finisce in coma ma in qualche modo riesce a spostare ancora una volta la sua mente in avanti nel tempo al 2023. L'uomo ora è socio in affari con il figlio Ben ma ha scoperto che il padre è passato a miglior vita. Michael prova a rivedere il padre per un'ultima volta ma Morty gli impedisce di usare il telecomando. Il misterioso commesso rivela di essere un angelo della morte giunto a reclamarlo a causa delle sue scelte sbagliate. Michael sa di avere poco tempo e decide di aiutare il figlio a non commettere i suoi stessi errori poi muore per un nuovo malore. All'improvviso la storia si sposa di nuovo al presente, nel 2006, con Michael al negozio per comprare il telecomando. L'uomo, seppur sorpreso, capisce di aver sognato e corre a casa entusiasta della sua seconda possibilità. Sul bancone della cucina ritrova il telecomando di Morty, questa volta come monito per le sue future decisioni. Michael getta l'aggeggio e decide di concentrarsi sulla sua famiglia, andando a giocare con i figli.

© Riproduzione Riservata.