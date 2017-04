CHE DIO CI AIUTI 3 / Anticipazioni puntata 30 aprile 2017: Guido si preoccupa per Azzurra

Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi (LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 APRILE 2017: SUOR ANGELA IN SEDIA A ROTELLE - Non si fermano le emozioni e le risate che la terza stagione di Che Dio ci aiuti è in grado di regalare al suo pubblico: oggi, domenica 30 aprile 2017, la prima rete nazionale trasmetterà in replica gli episodi dal titolo “Il senso del limite” e “Il vero coraggio”. La scena si aprirà proprio su Suor Angela, la religiosa interpretata da Elena Sofia Ricci sempre pronta a farsi in quattro per aiutare gli altri e far venire a galla la verità: Suor Angela è andata incontro ad una piccola caduta in convento. Niente di grave, naturalmente, ma a quanto pare le sue caviglie avranno bisogno di riposo e per questo il medico le imporrà di trascorrere tre giorni in sedia a rotelle. Un’impresa non semplice, e lo sa bene il pubblico che - puntata dopo puntata - ha imparato a conoscerla. Alla fine, Suor Angela tornerà a darsi da fare, aiutando tutti e mettendo anche fine ad una brutta storia…

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 APRILE 2017: GUIDO PREOCCUPATO PER AZZURRA - Guido e Azzurra di nuovo vicini? Così sembra. Le repliche di Che Dio ci aiuti 3 continuano la corsa sul piccolo schermo di Rai 1, e stasera l’avvocato darà riprova di essere forse un po’ troppo preoccupato per l’ex fidanzata, che ha già subito una brutta delusione da parte di Dario. Il giovane, infatti, ha ammesso davanti alla segretaria che Azzurra non è affatto qualificata per il lavoro che gli ha offerto, e che lo ha fatto solamente per tenerla lontana da Guido e dal Convento. La Leonardi è tornata a casa in lacrime, ma per lei - sembra - le batoste non sono finite. Il figlio di Achille, infatti, ci metterà solo una settimana per riavvicinarsi alla sua ex: come la prenderà questa volta, Azzurra? E che cosa penserà Rosa di tutte le attenzioni del Corsi nei suoi confronti?

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 APRILE 2017: ALICE, MATTIA E EDOARDO - Nonostante la sedia a rotelle, Suor Angela non perderà il suo smalto: un ragazzo della scuola sembra coinvolto in una brutta faccenda, ma di chi è la responsabilità? È chiaro che ha subito delle violenze, ma la colpa è davvero del padre? Il genitore finirà immediatamente nel mirino degli assistenti sociali a causa della sua vecchia professione: quella di pugile. Ma la verità è un’altra: Edoardo - questo il nome del giovane - viene infatti obbligato dal alcuni compagni di scuola a compiere alcune azioni molto pericolose, che mettono a repentaglio la sua incolumità e che spesso lasciano il segno. Anche l’intervento di Alice e di Mattia, alla fine, si rivelerà fondamentale in tutta questa faccenda.

