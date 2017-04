CHE TEMPO CHE FA/ Oggi, domenica 30 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Che tempo che fa (foto da Facebook)

CHE TEMPO CHE FA, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (domenica 30 aprile 2017) - Settimana di stop per Fabio Fazio e per tutti i suoi ospiti: oggi, domenica 30 aprile 2017, non prenderanno il via su Rai 3 nuovi appuntamenti con Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa. Il varietà della terza rete nazionale si ferma per lasciare spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti legati all’informazione politica: a partire dalle 21.15 prenderà infatti il via una puntata speciale del Tg3 Linea Notte, tutta dedicata alle primarie del Partito Democratico. Tre i candidati in lizza: Michele Emiliano, Matteo Renzi e Andrea Orlando.

Già la scorsa settimana, al termine della serata, la pagina Twitter ufficiale di Che tempo che fa aveva avvisato i suoi telespettatori: “Grazie a tutti! Ci si ritrova sabato prossimo (29/04) con @LeParoleRai3 (Le parole della settimana, guidato da Massino Gramellini il primo giorno del weekend) e domenica 07/05 con #chetempochefa”, si legge infatti in un cinguettio. Per nuovi focus sul mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’attualità dovremo attendere, dunque, altri sette giorni.

