CUCINE DA INCUBO 5/ Anticipazioni: Max Giusti con Antonino Cannavacciuolo, video (puntata 30 aprile 2017)

Antonino Cannavacciuolo (LaPresse)

CUCINE DA INCUBO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 APRILE 2017: VIDEO PROMO, OSPITE MAX GIUSTI - Antonino Cannavacciuolo è pronto a sfoderare nuovi consigli: stasera, domenica 30 aprile 2017, sul piccolo schermo del Nove torna la quinta stagione di Cucine da Incubo, con una nuova puntata inedita. Il profilo Twitter della rete, nei giorni scorsi, ha condiviso alcune immagini di anticipazione: lo chef approderà al ristorante La nuova certosina, dove in più di un’occasione la situazione si farà alquanto... esplosiva. Tra fiamme alte e cibo un po’ bruciacchiato, le situazioni da prendere in mano saranno diverse per Cannavacciuolo: in cucina la tensione, tra litigi e urla, raggiungerà le stelle. Gli arredi del locale - parte esterna compresa - sembrano da rinnovare. Passo dopo passo, ogni problematica verrà snocciolata dallo chef, che osserverà attentamente un servizio prima di intervenire: anche questa volta - come è già accaduto nel corso di questa quinta edizione - Cannavacciuolo non sarà solo.

Al suo fianco, dopo Joe Bastianich e Ernst Knam, farà infatti capolino Max Giusti, attore, conduttore e personaggio televisivo. Giusti guida Boom!, il game show della rete: come interverrà sulla strada tracciata da Cannavacciuolo e verso lo scopo condiviso di cercare di risollevare le sorti del locale? Clicca qui per vedere il video promo della nuova puntata di Cucine da Incubo 5 da Twitter.

