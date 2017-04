DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni ultima puntata: Amii Stewart e Laura Efrikian (30 aprile 2017)

Pippo Baudo conduce Domenica In (Foto: LaPresse)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 30 APRILE 2017: AMII STEWART E LAURA EFRIKIAN - Uno strepitoso finale di stagione per "Domenica In", che oggi, 30 aprile, ospiterà una grande interprete del panorama musicale internazionale. Amii Stewart sarà, infatti, la guest star dell'ultima puntata in diretta del programma di Raiuno che va in onda alle 17.05. La sua voce ha segnato gli anni '80 e conquistato il pubblico italiano, che non ha dimenticato i suoi successi né le collaborazioni con Ennio Morricone e Gianni Morandi. Al fianco del conduttore Pippo Baudo ci sarà nuovamente Chiara Francini, che tornerà per raccontare come ha trascorso gli ultimi mesi lontano da Domenica In. Con il suo humour e la spigliatezza di sempre ripercorrerà i momenti più belli della sua carriera in ascesa. Coglierà anche l'occasione per presentare "Non parlare con la bocca piena", il suo nuovo libro.

Ospite di Pippo Baudo anche Laura Efrikian, storica moglie di Gianni Morandi. L'indimenticabile volto della tv italiana parlerà, invece, delle persone che ha conosciuto all'interno del mondo dello spettacolo e del cinema durante la sua carriera di attrice. Ci sarà spazio per aneddoti e curiosità, che tra l'altro ha raccolto nel suo ultimo libro, "Incontri". Un ambasciatore della musica napoletana nel mondo salirà sul palco di Domenica In: ci riferiamo a Bruno Venturini, che ricorderà la sua vita caratterizzata da viaggi, concerti ed emozioni. Nello studio del programma di Pippo Baudo suonerà in diretta ancora una volta la Big Band del Maestro Bruno Biriaco, mentre Manuela Zero sarà protagonista dei balletti e delle canzoni. Vuole chiudere col "botto" Domenica In e ha scelto anche personaggi del panorama internazionale per salutare il suo pubblico.

