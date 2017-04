Domenica Live

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 30 APRILE 2017: LOREDANA LECCISO DA BARBARA D'URSO - Nuovo appuntamento con Barbara d'Urso, che con Domenica Live terrà compagnia al pubblico di Canale 5 oggi, 30 aprile. C'è grande curiosità sugli ospiti che verranno accolti in studio, sui temi che verranno affrontati con loro e sui personaggi che si sottoporranno alla consueta "d'Urso intervista". I telespettatori sono già a caccia di anticipazioni e già ne circola qualcuna: Loredana Lecciso, ad esempio, sarà in studio a Cologno Monzese con Barbara d'Urso. Sempre in viaggio la dolce metà di Al Bano Carrisi, che riceverà un regalo speciale.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Rita Dalla Chiesa e Monica Setta hanno registrato un contributo a sorpresa per la puntata di oggi di Domenica Live. Loredana Lecciso riceverà, dunque, un videomessaggio dalle amiche e colleghe considerato "scoppiettante". Per saperne di più non potete fare altro che aspettare l'inizio della trasmissione. Siamo certi che la curiosità crescere col passare del tempo e l'avvicinarsi di Domenica Live. Nella puntata di oggi, però, ci sarà spazio anche per casi di cronaca e per confrontarsi su temi d'attualità.

Ma nel salotto di Barbara d'Urso ci si confronta anche sulla politica e, infatti, oggi sarà ospite il presidente dei senatori della Lega Nord, Gian Marco Centinaio. Probabilmente verrà affrontata la delicata questione relativa alle Ong, che sta facendo particolarmente discutere negli ultimi giorni: Centinaio ha recentemente sostenuto che «si stanno arricchendo grazie alla tratta dei migranti», per questo la Lega Nord ha presentato un esposto per chiedere che venga verificato l'operato «di queste pseudo associazioni umanitarie che hanno creato un vero business, violando qualsiasi legge internazionale». Con chi si confronterà nello studio di Domenica Live?

© Riproduzione Riservata.