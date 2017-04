DRIVE/ Su Cielo il film con Ryan Gosling e Carey Mulligan (oggi, 30 aprile 2017)

Drive

DRIVE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Drive, il film in onda su Cielo oggi,domenica 30 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola a stelle e strisce di genere thriller che è stata prodotta nell’anno 2011 dalla Parc Platt Productions in collaborazione con diverse altre case cinematografiche tra cui la Bod Films e la Odd Lot Entertainment mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video è stata presa in carico dalla Italiana International Film in collaborazione con la 01 Distribution. La regia è stata affidata a Nicolas Winding Refn con il soggetto che è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da James Sallis. Nel cast figurano Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac e Ron Perlman.

DRIVE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles, il film è incentrato intorno alla storia di un uomo di nome Driver (Ryan Gosling) cha lavora come autista di macchine, e nello specifico, di notte si occupa di guidare le auto nel corso delle rapine. Tuttavia di giorno l’uomo svolge tutt’altra vita, infatti lavora come stuntman per le maggiori e più prestigiose produzioni cinematografiche. La caratteristica predominante del carattere di Driver è il suo essere solitario e piacevolmente disinteressato di fare la conoscenza di nuove persone. Tuttavia, il destino gli mette sulla propria strada una donna di nome Irene (Carey Mulligan) che va ad abitare vicino casa sua. La donna è molto affascinante ed estremamente bella ed è anche madre, Driver non riesce a resistere a lei e se ne innamora perdutamente. Tuttavia le cose iniziano a mettersi male quando fa ritorno dal carcere il marito di Irene, Standard (Oscar Isaac) che a causa dei suoi loschi giri fa finire nei guai anche la povera Irene. Quest’ultima infatti suo malgrado si ritrova a dover pagare un caro conto quello cioè di doversela vedere con una pericolosa organizzazione criminale. A questo punto anche Driver si trova coinvolto in questo pericoloso giro e pur di salvare la sua amata si vedrà costretto ad affrontare i criminali.

