E' COMPLICATO/ Su La5 il film con Meryl Streep e Alec Baldwin (oggi, 30 aprile 2017)

E' complicato

E' COMPLICATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - E' complicato, il film in onda su La5 oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola sentimentale, commedia e drammatica con il titolo in lingua inglese It's complicated, è stata realizzata nel 2009 della regista Nancy Meyers ed interpretata Meryl Streep e Alec Baldwin. La pellicola cinematografica dal titolo, E' complicato, è stata prodotta dalla Universal Pictures che, nel maggio del 2008, ha siglato un accordo con la regista Nancy Meyers per la produzione di un film comico. I due protagonisti del film, Meryl Streep e Alec Baldwin, sono stati ingaggiati nell'estate del 2008 mentre Steve Martin ed il resto del cast attoriale si è unito al progetto negli ultimi mesi dello stesso anno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

E' COMPLICATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Jane Adler è una pasticcera di grande successo che si occupa a tempo pieno della sua attività a Santa Barbara. E' divorziata da più di dieci anni e vive assieme ai suoi 3 figli. E' soprattutto per il loro bene che Jane ha mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex marito Jake. Luke, il più grande dei tre figli di Jane e Jake sta per laurearsi e tra i due ex coniugi, che trascorrono del tempo assieme per celebrare i successi del figlio, scoppia nuovamente l'amore. La situazione sfugge decisamente di mano ad entrambi. In seguito al divorzio con Jane, Jake si è infatti risposato con Agness, una donna molto più giovane di lui. Jane, da ex moglie, diventa così l'amante di Jake. Ma la vita sentimentale della donna continuerà ad ingarbugliarsi. Mentre la storia con il suo ex marito prosegue, Jane conoscerà Adam, un giovane architetto assunto per ristrutturare la sua cucina, che ha recentemente divorziato dalla moglie. L'uomo finirà per innamorarsi di lei andando a creare così un complesso triangolo amoroso. In occasione della festa per la laurea di Luke, Jane inviterà Adam provocando la gelosia di Jake che li vedrà parlare e sorridere assieme. Anche Agness si accorgerà del nuovo felling tra suo marito e Jane.

