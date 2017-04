ELETTRA LAMBORGHINI/ L'ereditiera di Riccanza innamorata di una donna? (Domenica Live)

Elettra Lamborghini

ELETTRA LAMBORGHINI, LA GIOVANE EREDITIERA DI RICCANZA SPOPOLA SUI SOCIAL, È INNAMORA DI UNA DONNA? (DOMENICA LIVE, 30 APRILE 2017) - Si parlerà anche di Elettra Lamborghini, la giovane ereditiera figlia di Tonino e nipote del fondatore della casa automobilistica Ferruccio Lamborghini, nella puntata di Domenica Live in onda oggi, 30 aprile 2017, su Canale 5. In Italia l’abbiamo conosciuta soprattutto grazie al programma Riccanza dedicato da giovani ricchi di famiglia come lei, ma la socialite si è fatta conoscere nel mondo grazie a diversi reality come Super Shore, Big Brother Brasil 17 e Gran Hermano VIP, la versione spagnola. La grande popolarità di Elettra Miura Lamborghini l’ha portata ha raggiungere ben 1.3 milioni di followers su Instagram, social network dove lei segue solo i cantanti Maluma e Birdman. L’ereditiera non ha un carattere del tutto mite e a Super Shore ha dimostrato di cosa è capace quando si arrabbia e lo ha fatto ai danni di un’altra protagonista del reality, Mane Gonzales. Anche al Gran Hermano Vip la Lamborghini si è fatta notare per il suo poco self-control tra liti e bestemmie.

Non sono mancati i baci saffici tra le mura del reality e il fatto che Elettra possa essere innamorata di una donna è tornato d’attualità negli ultimi giorni. Formula TV riporta alcune dichiarazioni secondo cui la Lamborghini si sarebbe innamorata di “una voce che si nasconde dietro al Suér” e cioè del Grande Fratello stesso:”Sono innamoratissima, te lo giuro. Non del Supér quello sposato, di un’altra S§per”. Una dichiarazione che metterebbe nero su bianco il fatto che la voce in questione sia quella di una donna. Nel corso dell’intervista l’ereditiera avrebbe inoltre rivelato che conosce la persona in questione dal vivo e che crede che i suoi sentimenti siano corrisposti: “Non è qui, devo aspettare che ritorni. Quando ho lasciato la casa mi è mancata molto. Adoro questa persona”. Durante la sua permanenza nella casa la Lamborghini aveva fatto scalpore per i baci dati a un’altra concorrente, Daniela Blume, da cui aveva poi preso le distanze dopo aver scoperto che aveva un fidanzato.

