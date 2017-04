EUTANASIA/ Testamento biologico e suicidio assistito: cosa dice la legge? (Le Iene Show)

Le Iene Show

EUTANASIA, TESTAMENTO BIOLOGICO: A CHE PUNTO E' LA LEGGE? (LE IENE, 30 APRILE 2017) - Il tema già scottante dell'eutanasia riapre ogni tanto le sue porte ad una domanda che sembra destinata a non avere risposta: è giusto permettere che anche i malati psichiatici accedano alla "dolce morte"? Nel 2014 uno studio del bioeticista Scott Kim aveva individuato 66 casi psichiatrici su 100 che avevano optato per l'eutanasia. Una pratica possibile in diversi paesi, come la Svizzera. A raccontare la storia del padre a Le Iene Show una ragazza che ha vissuto da vicino questa battaglia. Un racconto doloroso e difficile, che verrà esposto nella puntata di questa sera, domenica 30 aprile 2017. Il padre della ragazza ha infatti intrapreso la strada del ricorso per poter ottenere il suicidio assistito in Svizzera, poiché affetto da depressione cronica.

Il suicidio assistito è ancora considerato illegale in Italia, mentre continua ad essere in vita nella Camera il dibattito sul testamento biologico. Il disegno di legge ha già superato la prima anticamera e dovrà essere sottoposto ora al giudizio del Senato. La tematica richiama inevitabilmente al concetto personale di vita e di rispetto della stessa, che secondo l'antropologo Carlo Modesti Pauer, è visibile nella sacralità mostrata dal popolo indio-americano. Nella comunità, sottolinea Termoli Online, l'anziano veniva abbandonato durante le migrazioni del popolo, nel caso in cui le sue condizioni di salute potevano avere conseguenze sulla sopravvivenza dell'intero gruppo.

