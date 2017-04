Floriana Secondi a Domenica Live

FLORIANA SECONDI, LE DURE PAROLE DELLA MADRE: “NON HO AFFETTO PER TE, NON ROMPERMI PIÙ” (DOMENICA LIVE, 30 APRILE 2017) - Il contrastato rapporto tra l’ex gieffina Floriana Secondi e sua madre è stato oggetto di diverse puntate di Domenica Live e oggi si torna a parlarne nella trasmissione di Canale 5 dopo che i giornali hanno ripreso le dure dichiarazioni della madre di Floriana espresse durante un’intervista rilasciata proprio ai microfoni del programma di Barbara D’Urso qualche settimana fa. La madre di Floriana era tornata a parlare dopo quattro anni di silenzio e lontananza dai suoi figli, decidendo di mettere la parola fine alla vicenda. In trasmissione Floriana aveva parlato della tossicodipendenza della madre e dell’orfanotrofio dove era cresciuta: premesse che avevano portato a una serie di problemi che avevano reso la sua vita piuttosto complessa.

I collaboratori di Barbara D’Urso avevano trovato la mamma di Floriana per invitarla in trasmissione ma la donna aveva risposto così: “Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l'atteggi. Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata. Floriana non va in tv per me, ma per lei, per l'audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato. Non ho affetto per lei, perché mi ha freddato. Troppa falsità. Se uno parla male di lei io gli stacco la testa, lei no. Io mi sto curando perché sono malata, ma non dico niente a nessuno. Neanche quando sto per morire glielo dico. Le dico solo una cosa: basta non mi rompere più. Sono io la vittima e ora sono io che ti cerco per dirti che mi hai rotto le palle. Lavati la bocca con l'acido muriatico. Bugiarda”.

