GINA LOLLOBRIGIDA E ANDREA PIAZZOLLA/ Guerra senza fine contro figlio e nipote, le nuove dichiarazioni

Gina Lollobrigida difende Andrea Piazzolla

GINA LOLLOBRIGIDA E ANDREA PIAZZOLLA: L’ATTRICE DIFENDE IL SUO ASSISTENTE DALLE ACCUSE DEI PARENTI - Nonostante le numerose dichiarazioni di parenti ed ex mariti, Gina Lollobrigida continua a difendere Andrea Piazzolla, suo giovane assistente. Questa settimana, tra le pagine di Novella 2000, l'attrice ha avuto modo di ribadire ancora una volta la bontà del suo amico-collaboratore. La nota star italiana ha svelato nuovamente la bontà d’animo di Andrea considerandolo una persona con un cuore d'oro. Queste nuove dichiarazioni nascono dal tentativo e la volontà da parte della Lollobrigida, di confermare ancora una volta di essere in grado di amministrare il suo patrimonio con una certa lucidità. Il figlio e il nipote dell'attrice però, la pensano diversamente e, in più di un'occasione hanno mostrato malcontento per le decisione della donna. "Tutti i miei collaboratori mi hanno tradita. Lui mai. Si prende cura di me ed è una persona onesta. Vi posso dire che Andrea ha talento. Lavora, guadagna con un'azienda tutta sua ed è libero di spendere i propri soldi come meglio crede", ha dichiarato la Lollo tra le pagine del noto settimanale di gossip. Per molti però, quella tra Gina e Andrea non si tratta solo una relazione prettamente professionale e, dopo queste illazioni è arrivata la pronta replica dell'attrice e fotografa: "Sono accuse palesi e di cattiverie ne ho sentite tante nella mia vita. Questa le supera tutte. Andrea è un mio assistente e fa quello che mio figlio, mio nipote e la mia ex nuora non hanno mai fatto per me", ha specificato ancora.

Proprio riguardo la sua famiglia, Gina Lollobrigida aveva espresso tutta la sua insofferenza anche durante la Domenica Live di Barbara d'Urso. Milko e Dimitri Skofic, rispettivamente figlio e nipote della diva, hanno infatti denunciato Andrea Piazzolla con l'accusa di "circonvenzione di incapace". Per i suoi parenti il collaboratore starebbe vivendo una vita nel lusso con i soldi dell'attrice: "La cosa che mi fa più tristezza per una madre è che mio figlio mi è venuto a trovare in ospedale ed era molto affettuoso, mi sembrava cambiato e invece stava per pugnalarmi alle spalle. Sia lui che mio nipote Dimitri", ha commentato la Lollo ospite nel salotto domenicale della d'Urso. Come si concluderà questa spinosa faccenda?

