GRAND BUDAPEST HOTEL/ Su Rai 4 il film diretto da Wes Anderson (oggi, 30 aprile 2017)

Grand Budapest Hotel

GRAND BUDAPEST HOTEL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Grand Budapest Hotel, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola all’insegna del divertimento e dell’avventura che è stata prodotta nel 2014 da una coproduzione britannico – tedesca. La regia è di Wes Anderson che ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura giovandosi del supporto di Hugo Guinness. Nel cast sono presenti Ralph Fiennes, Tony Revolori, Jude Law, Tom Wilkinson e Saoirse Ronan. Il film si apre con una ragazza che va a deporre una chiave che si presuppone essere di una stanza di albergo ai piedi di una scultura raffigurante un noto scrittore oramai scomparso e prosegue narrando la storia di un uomo di nome Gustave (Ralph Fiennes) che lavora come concierge all’interno del prestigioso e rinomato Grand Budapest Hotel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GRAND BUDAPEST HOTEL, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo nella città immaginaria di Zubrowka e Gustave, grazie ai propri modi gentili e alla propria competenza è riuscito a conquistare la fiducia di tutti divenendo di fatto il direttore del Grand Hotel. Inoltre, Gustave è riuscito anche ad entrare nelle grazie di molti clienti che frequentemente soggiornano in quell’albergo ma soprattutto ad attirarsi le attenzioni delle donne un po’ più grandi con le quali è riuscito ad instaurare un rapporto di estrema confidenza. Tra queste vi è anche Madame D. (Tilda Swinton) la quale lo prende talmente tanto sotto la sua ala protettrice e si fida a tal punto da affidargli un prezioso quadro. Successivamente dopo qualche tempo da questo evento, Madame D. viene trovata morta inspiegabilmente in circostanze quanto mai misteriose e sospette. Il figlio della donna Dimitri (Adrien Brody) venuto a conoscenza del particolare legame tra sua madre e Gustave inizia ad accusare quest’ultimo di averla uccisa. Per Gustave si aprono quindi le porte della prigione. Tuttavia Gustave negli ultimi tempi è divenuto grande amico di un giovane ragazzo di nome Zero (F. Murray Abraham) appena assunto al Grand Budapest Hotel che lo aiuterà in questa sua battaglia legale rivelandosi un prezioso collaboratore riuscendo a recuperare il dipinto rinascimentale di valore inestimabile.

© Riproduzione Riservata.