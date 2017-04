IL COLORE DEI SOLDI/ Su La7 il film con Paul Newman e Tom Cruise (oggi, 30 aprile 2017)

Il colore dei soldi

IL COLORE DEI SOLDI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Il colore dei soldi, il film in onda su La7 oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere drammatica e sportiva che è stata diretta da Martin Scorsese nel 1986 ed è stato tratto liberamente dal romanzo omonimo di Walter Tevis. È considerato il sequel del cult "Lo spaccone" (1961) con Paul Newman, che 25 anni più tardi riveste i panni dello stesso personaggio. A fargli da contraltare c'è un giovane Tom Cruise, fresco di "Top Gun". Nel cast anche Mary Elizabeth Mastrantonio, John Turturro e Forest Whitaker. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL COLORE DEI SOLDI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Costretto al ritiro, l'asso del biliardo Eddie "Lo svelto" Fesson (Paul Newman) ha fatto fortuna smerciando whisky, ma ormai si tiene alla larga dai tavoli di biliardo. E soltanto per caso assiste a una partita in cui rivede se stesso nello spavaldo Vincent Lauria (Tom Cruise) e fiuta l'affare. Gli propone di mettersi in società con lui e arrivano a un accordo, Eddie si prenderà il 60% delle vincite per occuparsi dell'organizzazione e per fargli da mentore. Così, iniziano un tour spenna-polli negli Stati Uniti con Carmen (Mary Elizabeth Mastrantonio), compagna di Vincent, e ricorrendo alle vecchie amicizie di Eddie. L'acerbo giocatore dovrà imparare a perdere al momento opportuno per poter spennare gli avversari più danarosi. Fra alterne vicende il singolare trio si trascina per le fumose sale da biliardo, ma serba in nuce l'incrinatura destinata ad allargarsi. Niente a che vedere con il classico rapporto maestro-allievo che si chiude con la completa ricomposizione tra atleta e coach (i successivi "Million Dollar Baby" di Eastwood e "Ogni maledetta domenica" di Oliver Stone), qui le cose si complicano irreversibilmente. Le stesse regole del gioco sono cambiate, perché le palle del tavolo verde sono state ridotte a 9. Del resto, i vecchi trucchi di Eddie sono ormai noti a tutti e non se ne può trarre profitto. Lo scioglimento del trio è nell'aria e diventa definitivo quando il vecchio si rende conto di non riuscire a frenare l'esuberanza di Vincent. Lo abbandona quando ha pronto il piano, si rimetterà in gioco con l'entusiasmo dei principianti. Vecchio cliché vuole che i due si sfidino, peccato che Vincent si lascerà battere dopo aver puntato forte sulla sua sconfitta. La rivincita, cioè la partita vera, sarà un faccia a faccia che inizierà alla fine della pellicola e lascerà allo spettatore la libertà di esprimere il verdetto.

