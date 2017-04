INGANNI PERICOLOSI/ Su Iris il film con Jeff Bridges e Albert Finney (oggi, 30 aprile 2017)

Inganni pericolosi

INGANNI PERICOLOSI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Inganni pericolosi, il film in onda su Iris oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere thriller con il titolo originale Simpatico. Il film del 1999 è stato realizzato negli Stati Uniti da alcune case cinematografiche come Le Studio Canal +, Kinsgate Films, Emotion Pictures e la Zeal Pictures. La regia è di Matthew Warchus che ha anche scritto il soggetto e curato la sceneggiatura con il supporto di David Nicholls. Nel cast sono presenti artisti alquanto famosi come Jeff Bridges, Albert Finney, Catherine Keener, Nick Nolte e Sharon Stone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INGANNI PERICOLOSI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una coppia di amici Vinnie e Carter che in passato e per l’esattezza ben venti anni prima avevano preso parte ad una importante e cospicua truffa sulle corse dei cavalli che aveva permesso loro di racimolare un bel gruzzoletto. Tuttavia, quel momento aveva segnato sì la loro svolta da un punto di vista economico ma i due avevano smesso di frequentarsi interrompendo quella che era una solida amicizia. Anche il rapporto tra Vinnie e la propria fidanzata Rosie giunge al capolinea, ognuno quindi prosegue la propria vita e il proprio lavoro come meglio crede. Carter ad esempio dopo vari lavori ora è uno stimato allevatore di cavalli, molto ricco e stimato da tutti i suoi compaesani. Carter infatti viveva nella comunità di Lexington e aveva preso in sposa la bella fidanzata di Vinnie, Rosie in quello che agli occhi del povero Vinnie era sembrato non soltanto un tradimento da parte di Rosie ma anche e soprattutto del più grande amico Carter. È proprio Carter infatti colui che non se la passa bene, l’uomo, infatti era stato talmente tanto segnato da questo evento da portarlo nei suoi ricordi per tutto questo tempo nonostante fossero pasati tantissimi anni. Tuttavai però il destino sta per farlo incontrare con una bellissima donna di nome Cecilia, del quale si innamorerà perdutamente e che stravolgerà la sua vita per sempre.

