INVESTIGAZIONE LETALE/ Su Rai Movie il film con Michael Caine (oggi, 30 aprile 2017)

Investigazione Letale, stasera su Rai Movie

INVESTIGAZIONE LETALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Investigazione letale, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 23.20. Unapelicola di genere thriller con il titolo in lingua originale, The Whistle Blower, realizzata nel 1986 ed è stata diretta dal regista britannico Simon Langton. Tra gli attori protagonisti ci sono Michael Caine, John Gielgud, James Fox, Nigel Havers, Barry Foster, Gordon Jackson e David Langton. The Whistle Blower (Investigazione letale) è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore John Hale. Uscito nel 1986 in Gran Bretagna, è stato girato in gran parte nella località di Cheltenham, Gloucestershire. Nonostante una distribuzione alquanto limitata ha fin da subito ottenuto un buon successo di pubblico e critica. Al botteghino ha incassato più di 1,5 milioni di dollari. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

INVESTIGAZIONE LETALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - C'è un clima di alta tensione nei Servizi segreti inglesi, l'alleanza tra USA e URSS rischia di creare grandissimi problemi ad una struttura politico-sociale che da quasi quaranta anni si è consolidata in un'ottica antisovietica e che all'improvviso rischia di tenere fuori dai giochi di potere proprio l'impero britannico. Il sospetto di agenti doppiogiochisti a favore dell'Unione Sovietica è sempre più forte. Addirittura si arriva a temere che perfino il capo dei Servizi segreti inglesi, Sir Adrian Chapple (John Gielgud) possa stringere alleanze con i Russi. Per questo, gli uomini del controspionaggio decidono di creare il vuoto intorno a Chapple ed eliminare tutti i personaggi a lui vicini. Tra gli agenti uccisi c'è anche lo specialista di lingua e letteratura russa Robert "Bob" Jones (Nigel Havers). Brillante ma ingenuo idealista, il linguista viene trovato morto dopo un volo accidentale dal tetto del suo appartamento. Tuttavia, suo padre Frank (Michael Caine), ex ufficiale britannico e veterano della guerra in Corea, ora uomo d'affari, non crede alla versione della polizia. Decide così di sfruttare le sue vecchie capacità e grazie all'iniziale aiuto del suo amico Charles Greig (Barry Foster), decide di condurre da solo le indagini.

