ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: I NAUFRAGHI SBARCANO A CADUTA LIBERA, RAZ DEGAN ED EVA GRIMALDI ASSENTI – Sull’Isola dei Famosi 2017 è calato ormai il sipario ma non sui naufraghi che continuano ad essere i protagonisti di serate ed eventi. Richiesti come ospiti, questa sera, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 saranno i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera, il game show di Gerry Scotti che torna in onda alle 18.45 su canale 5. Dopo aver sofferto la fame in Honduras e aver dato vita ad un reality show ricco di polemiche e di litigi, i naufraghi sfidano le botole di Gerry Scotti per una causa benefica. Tutto ciò che i naufraghi riusciranno a vincere, infatti, sarà devoluto alla Fabbrica del Sorriso.

A partecipare a Caduta Libera, però, non ci saranno tutti i naufraghi. I naufraghi che giocheranno con Gerry Scotti saranno Gerry Scotti: Samantha De Grenet, Nathalie Caldonazzo, Nancy Coppola, Giulia Calcaterra, Malena, Dayane Mello. E ancora, Moreno, Giulio Base, Simone Susinna, Giacomo Urtis. Inoltre ci sarà anche l’ex inviato dell’Isola, Alvin. Chi, dunque, tra tutti i naufraghi riuscirà ad arrivare al gioco finale in cui dovrà rispondere a dieci domande in tre minuti?

