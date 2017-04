Il Segreto/ Cristobal vaga per la tenuta di Francisca, cos'ha in mente? (Anticipazioni spagnole e italiane)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 30 APRILE: CRISTOBAL PASSEGGIA ALLA TENUTA... - Il Segreto tornerà questa sera su Canale 5 per un nuovo episodio in prima serata. La telenovela durerà soltanto un'ora per lasciare poi spazio alle vicende di Una vita, mentre lunedì non andrà in onda in occasione del 1° maggio. Si ripartirà dal comportamento di Cristobal Garrigues ancora misteriosamente interessato a Donna Francisca e alle sue proprietà. L'intendente, che solo qualche giorno prima si era impossessato di un libro di Salvador Castro, passeggerà per i prati della tenuta e rivolgerà il suo interesse soprattutto al lago nel quale più di vent'anni prima il marito di Donna Francisca era stato trovato morto. Raimundo e la Montenegro non potranno fare altro che preoccuparsi per questo comportamento, facendosi delle domande per il momento prive di risposta. Ma non si tratterà dell'unico argomento di preoccupazione per la Montenegro che continuerà a diffondere il suo odio verso Severo e tutta la famiglia Santacruz in un periodo non certo facile per loro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURICIO E FE DI NUOVO INSIEME? - Tra le tante coppie protagoniste delle puntate spagnole de Il Segreto ve n'è una che negli ultimi tempi ha attraversato una serie di difficoltà apparentemente insuperabili. Si tratta di Fe e Mauricio che avevano deciso di fuggire insieme dalla villa, salvo poi ripensarci a causa dei ricatti di Donna Francisca. La matrona aveva ricordato a Fe di essere a conoscenza del suo segreto relativo alla morte di Caridad (gemella di Fe) e da quel momento Raimundo si era arrabbiato, senza dare un'altra possibilità alla sua collega. La situazione è migliorata solo negli ultimi giorni, quando Mauricio si è reso conto che la vita è breve e in qualsiasi momento potrebbe essere rovinata da qualche imprevisto come nel caso di Raimundo. Da allora ha ceduto nuovamente a Fe, anche se solo come amica. Anche le puntate della prossima settimana confermeranno questo avvicinamento, che Donna Francisca noterà mettendo le cose in chiaro con la sua cameriera: dovrà fare attenzione se non vorrà che Mauricio venga si trovi suo malgrado coinvolto nell'omicidio. Sarà ancora la Montenegro ad avere la meglio?

© Riproduzione Riservata.