LE IENE SHOW/ Servizi e anticipazioni: interviste a Beppe Grillo e Raffaele Sollecito (puntata 30 aprile 2017)

Le Iene Show, in onda su Italia 1

LE IENE SHOW, SERVIZI E ANTICIPAZIONI: LE INTERVISTE A BEPPE GRILLO, RAFFAELE SOLLECITO E LA MAMMA DI TIZIANA CANTONE - Sarà una puntata ricca di interviste quella de Le Iene Show in onda stasera, domenica 30 aprile 2017, alle 21.20 su Italia 1. In questo appuntamento con il programma ideato da Davide Parenti si parlerà di libertà di stampa, dopo che l’Italia ha guadagnato ben 25 posizioni nella classifica stilata da Reporters sans Frontières, passando in un ano dal 77° al 52° posto. Il nostro Paese resta comunque molto lontano dai primi tre posti occupati da Norvegia, Svezia e Finlandia. In Italia restano “intimidazioni verbali o fisiche, provocazioni e minacce” e l’organizzazione internazionale cita anche i “responsabili politici come Beppe Grillo, del Movimento 5 stelle, che non esitano a rendere pubblica l’identità dei cronisti che lo infastidiscono”. Le Iene Alessandro Onnis e Stefano Corti hanno quindi deciso di vestire i panni dei “supereroi” e di raggiungere il fondatore di Beppe Grillo per intervistarlo e cantargli il loro inno “Ieneabbiamo cantate 4”.

A dieci anni dalla morte della studentessa Meredith Kercher, morta a Perugia, l’unico ad essere stato riconosciuto colpevole è Rudy Guede, condannato per “concorso in omicidio” ma senza complici, visto che Raffaele Sollecito e Amanda Knox, condannati in primo grado, sono stati poi assolti in appello e nel 2015 in via definitiva in Cassazione. Due anni dopo la sentenza, la Iena Sabrina Nobile lo ha intervistato da Milano per parlare della sua esperienza in carcere e di molto altro. In questa puntata ascolteremo anche l’intervista di Roberta Rei alla mamma di Tiziana Cantone, la 31enne che lo scorso 13 settembre si è tolta la vita a Mugnano in provincia di Napoli in seguito alla diffusione in rete di alcuni suoi video hard. Il Gip di Napoli ha disposto l’archiviazione per le cinque persone indagate per diffamazione nell’ambito di un procedimento, avviato a fine 2015, proprio dalla stessa Tiziana Cantone. Nadia Toffa ci parlerà invece del suicidio assistito nei casi di malattie non terminali attraverso la storia di un uomo ricorso a questo trattamento in Svizzera a causa di una forte depressione.

