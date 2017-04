LOREDANA LECCISO / Con Al Bano presto sposi? L’ombra di Romina Power (Domenica Live, 30 aprile 2017)

Loredana Lecciso, ospite di Domenica Live

LOREDANA LECCISO OSPITE DI BARBARA D’URSO: ROMINA POWER CONFESSA IL BACIO SEGRETO AD ALBANO (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE 2017) - Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, torna a raccontarsi nello studio di Domenica Live, per la prima volta dopo l'ischemia che ha colpito il cantante di Cellino di San Marco, ormai pienamente tornato in pista. Nel periodo molto delicato per la salute di Al Bano, al suo fianco non è mai mancata la presenza di Loredana Lecciso, che si racconterà anche oggi al cospetto di Barbara d'Urso, parlando dei suoi progetti futuri e commentando gli ultimi gossip sulla sua relazione amorosa che continua a vedere la presenza forse troppo ingombrante di Romina Power, storica ex di Al Bano. I due, infatti, presto partiranno nuovamente insieme in vista di altri 4 concerti che li vedranno protagonisti assoluti per la gioia dei fan più nostalgici dell’ex coppia più bella del mondo. Come la prenderà Loredana? A tal proposito, Domenica Live trasmetterà un video in cui Romina Power conferma di aver baciato di nascosto l'ex marito, dopo quel bacio negato in diretta tv su RaiUno in occasione della trasmissione Standing Ovation. Una sorta di affronto nei confronti della Lecciso, la quale tuttavia è sempre stata molto diplomatica al riguardo ed ha sempre avuto parole di - almeno apparente - stima e rispetto nei confronti dell'ex moglie del suo attuale compagno.

LOREDANA LECCISO OSPITE DI BARBARA D’URSO: PRESTO LE NOZZE CON ALBANO CARRISI? (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE 2017) - Nel corso della sua nuova ospitata a Domenica Live, Loredana Lecciso avrà anche modo di commentare le ultime voci di un imminente matrimonio con Al Bano Carrisi. A lanciare la bomba, nelle passate settimane, era stato il settimanale Nuovo che aveva addirittura dedicato la copertina alla coppia. A detta del giornale di gossip, il cantante di Cellino e la storica compagna, dopo 20 anni di relazione starebbero per convolare a nozze. Lo stesso direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, come riporta GossipBlog aveva spiegato alla trasmissione Storie Vere il motivo per il quale aveva deciso di pubblicare un'indiscrezione di tale portata. A sua detta, dopo l'ultimo malore che aveva colpito Al Bano, ovvero la brutta ischemia che lo aveva tenuto a lungo ricoverato nell'ospedale salentino, il clima in famiglia era cambiato. "La famiglia non è unita. Romina sta tirando Al Bano per la giacchetta con dichiarazioni televisive in cui dice 'siamo ancora sposati per la Chiesa', 'diamoci un bacio' e tenta di far credere che con l'ex marito ci sia ancora un rapporto che va al di là del rapporto professionale. Il clima nel grande feudo di Al Bano, insomma, non è sereno", aveva commentato Signoretti, lasciando così intravedere una guerra aperta tra le due donne di casa Carrisi. Vero è che in occasione del secondo malore, la Lecciso è rimasta costantemente al suo fianco dimostrandogli affetto e amore, e forse proprio per questo Al Bano starebbe realmente rivalutando l'ipotesi di portarla presto all'altare. Per il settimanale, infatti, non è escluso che le nozze possano celebrarsi già entro l'anno. Cosa racconterà a tal proposito l'ospite di Domenica Live?

© Riproduzione Riservata.