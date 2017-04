MOMENTUM/ Su Iris il film con Olga Kyrulenko e James Purefoy (oggi, 30 aprile 2017)

Momentum

MOMENTUM, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Momentum, il film in onda su Iris oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione e thriller che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2015 in collaborazione con artisti e case cinematografiche sudafricane tra cui la Azari Media e la Thaba Media. La regia è di Stephen Campanelli mentre nel cast figurano Olga Kyrulenko, James Purefoy e Morgan Freeman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOMENTUM, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo a Città del Capo, qui una banda di rapinatori sta per compiere il colpo del secolo riuscendo ad entrare all’interno del caveau di una prestigiosa banca per mettere le mani su alcuni preziosissimi diamanti. Tutto va secondo le aspettative, tuttavia un imprevisto fa litigare due componenti della banda, cosicché uno perde la vita, mentre la sua complice, Alexis Farraday (Olga Kurylenko) viene smascherata. La banda a questo punto deve necessariamente sciogliersi, tuttavia Kevin (Colin Moss), un altro componente della banda ed ex fidanzato di Alex conserva il bottino. I due una sera si ritrovano nello stesso hotel, qui all’improvviso vengono assaliti da un gruppo di criminali che poi si scopre essere stati mandati da un uomo di nome Mr. Washington (James Purefoy) che irrompono nella stanza di Kevin chiedendogli un importante drive che era nella cassetta di sicurezza che loro avevano sottratto alla banca. Nonostante le numerose e ripetute torture, Kevin non svela il nascondiglio del drive, ma riesce a dirlo ad Alex, poi però viene ucciso. La donna grazie alla sua capacità di fuga essendo una ex agente segreto, riesce a mettersi in salvo. Alex infatti nonostante fosse molto brava aveva lasciato il suo lavoro in quanto durante una importante missione l’uomo da catturare era uscito indenne, rimanendo invece uccisa tutta la sua famiglia. Questo evento l’aveva fatta diventare una ladra, anche se questa situazione che si trova ad affrontare sembra davvero qualcosa di molto più grande di lei. Dopo una serie di inseguimenti riesce a mettere fuori gioco Mr. Washington e si accinge a vedere il video dove si accorge che è in atto un piano distruttivo per la città di Chicago che lei deve tentare in tutti i modi di bloccare,

