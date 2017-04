MOONRISE KINGDOM - FUGA D'AMORE/ Su Rai 4 il film con Jared Gilman (oggi, 30 aprile 2017)

Moonrise Kingdom - Fuga d'amore

MOONRISE KINGDOM - FUGA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Moonrise Kingdom - Fuga d'amore, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia e sentimentale dal titolo originale Moonrise Kingdom ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2012 mentre la regia è stata gestita da Wes Anderson il quale ha anche scritto il soggetto e curato l’adattamento della sceneggiatura fruendo del supporto di Roman Coppola. Nel cast sono presenti Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Bill Murray e Edward Norton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOONRISE KINGDOM - FUGA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato intorno agli anni Sessanta su di un’isoletta in prossimità del New England, qui vivono due giovani innamorati che loro malgrado si ritrovano le ostilità delle rispettive famiglie nell’approvare la loro relazione. Si tratta di Suzy e di Sam, due ragazzi di dodici anni che decidono di fare un patto e di scappare via cosicché da poter essere liberi di vivere in piena ed assoluta libertà il loro amore. Sam e Suzy però non sanno che ben presto alcuni eventi climatici straordinari stanno per abbattersi sulla loro isola cambiando per sempre le loro vite. Intanto i genitori dei due innamorati iniziano a preoccuparsi di questo allontanamento dei rispettivi figli e così decidono di chiamare le autorità per provare a cercarli. In men che non si dica tutte le persone che popolano quella terra iniziano a darsi da fare per cercarli in ogni posto. Tuttavia però è qui che cominciano i primi problemi in quanto la popolazione inizia a dividersi in gruppi e fazioni prendendo o le parti di Suzy o quelle di Sam. La città a questo punto viene messa soqquadro da queste ricerche frenetiche, il tutto perché i due ragazzi devono essere trovati prima di questa violenta tempesta che sta per abbattersi sull’intera isola.

