MORENO DONADONI / Ospite di Barbara d’Urso, su Malena: “Sì, mi piaceva” (Domenica Live)

Moreno Donadoni, ospite di Domenica Live

MORENO DONADONI, OSPITE DI BARBARA D’URSO: IL PAPÀ IN STUDIO, SORPRESE E COMMOZIONE (DOMENICA LIVE, 30 APRILE 2017) - Moreno Donadoni, ospite oggi di Domenica Live, si è raccontato a 360 gradi, dal suo passato alla recente esperienza in qualità di naufrago all'Isola dei Famosi. Parte da qui l'intervista al cospetto di Barbara d'Urso, alla quale ha raccontato del suo rapporto nato in Honduras con Malena, alla quale si era molto legato nel corso del reality ma dalla quale ha poi ricevuto un vero e proprio due di picche. Nessun rancore, però, da parte del giovane rapper diventato celebre grazie al talent show di Maria De Filippi, Amici, il quale ha apprezzato non poco la prima sorpresa ricevuta nel corso della trasmissione di Canale 5. Proprio Malena gli ha scritto una lettera piena d'affetto nella quale la giovane attrice hard scoperta da Rocco Siffredi si è scusata per averlo trattato talvolta male, ribadendo però le sue principali doti: l'essere un bravo ragazzo e il suo essere molto affettuoso e premuroso. A tal proposito Moreno ha ammesso, parlando della sua ex compagna di avventura all’Isola: “Sì, mi piaceva”. Ha invece glissato sulla lite con il vincitore Raz Degan, con il quale i toni in Honduras si erano accesi non poco.

Facendo un passo indietro, abbiamo rivisto il provino per l'ingresso nel talent più celebre d'Italia e che, all'età di 23 anni, lo ha incoronato vincitore dell'edizione numero 14. Bravura e simpatia, il buon Moreno le ha dimostrate anche alla conduttrice di Domenica Live, che ha fornito al giovane tre parole sulle quali creare un freestyle in diretta. E' poi stato il tempo delle sorprese: invitato dalla padrona di casa di Domenica Live a togliersi gli occhiali, Moreno si è commosso di fronte alla lettera del padre, il suo "eroe", poi giunto anche lui in studio. E' quindi toccato ad un video della madre che ha ripercorso alcuni momenti della sua infanzia, a partire dalla passione per il calcio. Si è quindi tornati a sorridere con la messa in onda dello scherzo che la trasmissione Le Iene Show realizzò ai danni di Moreno Donadoni, facendogli credere di aver messo incinta una ragazza.

