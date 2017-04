Oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: classifica dei segni e previsioni di oggi 30 aprile 2017

Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia - LaPresse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: LA CLASSIFICA DEI SEGNI SETTIMANALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (OGGI 30 APRILE) - Paolo Fox ritorna a Mezzogiorno in famiglia anche per questa domenica 30 aprile. Le previsioni e la classifica dei segni del suo Oroscopo 2017 sono pronti per donare tutte le novità agli appassionati delle stelle. Il cielo di primavera è cambiato grazie al transito di Venere, che ridonerà la voglia di amare a Gemelli e Ariete. Questi i due segni che hanno raggiunto il podio la settimana precedente, che rivediamo di seguito in un piccolo recap: ultimo posto per la Bilancia, che si ritrova sottotono già da diverse settimane. Alcuni nati del segno sono in attesa di notizie e novità, che tuttavia non saranno numerose. Giove conferma tutti i progetti in ballo già dall'estate dell'anno scorso. Chi è in cerca di più tempo per amare troverà finalmente il modo di trovare un equilibrio. In questi giorni i sentimenti hanno sofferto parecchio, forse per lontananza, forse per la presenza di un'altra persona. Qualcuno invece sta semplicemente prendendo tempo. Penultimo posto per il Sagittario, che vive una settimana strana. La luna sarà opposta nel week end, dopo alcune posizioni di prestigio in diverse settimane dell'anno. In particolare i nati del segno dovrebbero fare più attenzione all'amore: chi vuole conquistare il Sagittario deve dare la massima libertà. Chi cerca l'amore può contare sul cielo di maggio più vincente, grazie a Venere in ottimo aspetto già dal fine settimana. Domenica la giornata migliore. Secondo posto per i Gemelli, che possono contare su un bel cielo. E' ancora presente Saturno, che compromette l'avanzamento dei progetti, ma i nati del segno sono più ottimisti e fortunati. Qualcuno potrebbe fare un incontro interessante, magari che riguarda il lavoro. Attenzione alle spese, meglio agire con cautela. Primo posto infine per l'Ariete: i nati del segno sono un po' selvaggi, amano le nuove esperienze e mettersi alla prova. Se ultimamente qualcuno ha fatto scelte simili, magari all'inizio se n'è pentiti, ma adesso sono contenti. Bisogna superare la fase di stress, per vivere una settimana importante con un Venere che aiuta a parlare d'amore. Qualcuno si libera da situazioni spinose e può raggiungere mete impossibili anche solo fino a poche settimane fa. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox della scorsa settimana.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 APRILE: BOVES VS PORTO AZZURRO - La sfida fra i Comuni ritorna in questa mattina di domenica 30 aprile 2017 grazie a Mezzogiorno in famiglia. La tramissione di Rai 2 mostrerà il secondo scontro fra Boves, in provincia di Cuneo, e Porto Azzurro, in provincia di Livorno. Questi ultimi hanno conquistato un punto durante il match di ieri e potranno quindi usufruire di un punto di vantaggio nella gara di oggi. Porto Azzurro è lambito dalle acque del canale di Piombino, ed un tempo era conosciuto con il nome di Longone. Se ne trova traccia all'interno dei testi latini Annales Ianuenses e Tabula Peutingeriana di Caffaro di Rustico da Caschifellone. Il Forte Beneventano è stato eretto in questa località nei primi anni del 1600, mentre il nome di Porto Azzurro si deve a Giovani Battista Queirolo, un Senatore del 1947. Nel cuore del Piemonte, Boves è una delle colonie romane che venne conquistata in seguito dai Galli, presumibilmente conosciuta con il nome di Bovixio. Alcune tracce del borgo si trovano anche nei documenti di uno dei figli di Carlo Magno. Al centro di razzie di pirati e lotte fra possidenti medievali, divenne proprietà di diversi Marchesi, fra cui anche i Visconti e gli Acaja, dal 1396.

