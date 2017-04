PERICOLOSAMENTE INSIEME/ Su La5 il film con Robert Redford (oggi, 30 aprile 2017)

Pericolosamente insieme

PERICOLOSAMENTE INSIEME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Pericolosamente insieme, il film in onda su La5 oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Legal Eagles, realizzata negli Stati Uniti nell 1986 e prodotta da Ivan Reitman che veste anche i panni del registra oltre che dell’autore del soggetto. Nel cast sono presenti Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy e Terence Stamp. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PERICOLOSAMENTE INSIEME, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Nel film viene narrata la storia di un noto e prestigioso avvocato di New York di nome Tom Logan (Robert Redford) che in questo momento si trova a lavorare su di un importante e delicato caso. Si tratta di difendere una affascinante donna di nome Chelsea Deardon (Daryl Hannah), per fortuna al fianco di Tom vi è la sua collega Laura Kelly (Debra Winger) e così i due si mettono subito a studiare tutta la documentazione relativa al caso di Deardon. Nello specifico Chelsea era stata accusata senza alcun motivo di aver rubato alcune importanti opere di arte del povero padre defunto. Ad accusare la donna è un vecchio socio di suo padre, Victor Taft (Terence Stamp). In realtà, Chelsea rivendica i propri diritti affermando pienamente che quei dipinti sono già suoi perché suo padre glieli aveva lasciati in eredità e precisamente era successo quando la ragazza aveva compiuto otto anni. Fu proprio quel giorno in cui il padre che gli aveva lasciato quei dipinti, perse la vita in quello che fu un disastroso incendio che provocò tutta una serie di eventi tragici come anche la fine di molte delle sue migliori opere. Kelly inizia a svolgere le proprie indagini ma allo stesso tempo chiede a Logan di lavorare in coppia, nel frattempo Taft inizia prima ad importunare e poi a perseguitare Chelsea. Inoltre Taft inizia a ricorrere anche all’aiuto di un presunto detective di nome Cavanaugh (Brian Dennehy) e ai suoi loschi traffici. Tuttavia, il meticoloso lavora da la possibilità di scoprire che in realtà i quadri che si credevano bruciati nell’incendio sono ancora in circolazione e ora valgono moltissimi soldi, motivo per cui Victor tenta in tutti i modi di entrarne in possesso.

