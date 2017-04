SILVIA DIONISIO/ Il figlio Saverio: “Mia madre è scomparsa”, appello da Barbara d’Urso (Domenica Live)

Saverio Deodato da Barbara d'Urso, l'appello alla madre scomparsa

SILVIA DIONISIO, “MIA MADRE È SCOMPARSA”: IL NUOVO APPELLO DEL FIGLIO SAVERIO DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE) - Chi è Silvia Dionisio? Ma soprattutto, che fine ha fatto? Ripercorriamo la carriera dell'attrice e cerchiamo di capire quale mistero l'avvolge in questo periodo. Da Barbara d'Urso oggi, durante il corso di Domenica Live, arriverà nel suo salotto il figlio della romana, Saverio Deodato Dionisio anche lui attore. La carriera di Silvia Dionisio, va dal 1965 al 1982 e, l'apice del successo lo raggiunse grazie a partecipazioni a pellicole come Amici miei e Ondata di piacere. Proprio sul set, conobbe e si sposò con il regista Ruggero Deodato. I due si sposarono nel 1971 e divorziarono nel 1979 ma, dalla loro unione nacque il figlio. Tornò a sorpresa sulle scene nel 1984 per girare uno spot pubblicitario per la Campari dal titolo "Oh, che bel paesaggio!" e diretto dal grandissimo Federico Fellini. Successivamente però, si ritirò a vita privata. Il talento e il fascino di Silvia Dionisio, nonostante le varie pellicole di serie B, rimangono ancora scolpiti nella mente degli appassionati di cinema, specie per la sensualità prorompente quanto misteriosa e controversa. Suo figlio per esempio, la cerca da anni ed anche oggi, presente da Barbara d'Urso durante Domenica Live, le rivolgerà il nuovo appello: "Mia madre non è più la stessa" ha raccontato Saverio Deodato in una intervista in tv.

"Si sta allontanando da tutti, anche da se stessa – ha continuato l’attore - Sta male fisicamente e psicologicamente, lo stesso male che segnò mia nonna". L'attrice, dopo la separazione da Ruggero Deodato, si è sposata con un medico romano ed è andata anche a vivere all'estero e, raggiunta dal figlio, l'uomo ha così raccontato il loro incontro: "è rimasta fredda, distante, non si è lasciata abbracciare. Non guarda tv, non ascolta radio, le ho detto di lasciarmi entrare nella sua vita. Prima mi ha detto che lo avrebbe fatto, poi ha chiesto a suo marito di non dire dove si sarebbe di nuovo spostata a vivere". Da quel momento, il nulla. Saverio Deodato farà questo pomeriggio il suo nuovo appello televisivo: sua madre lo ascolterà?

