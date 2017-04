STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto e Le Iene Show (domenica, 30 aprile 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 30 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 30 aprile 30 aprile 2017, la programmazione delle reti del Biscione appare come sempre ben organizzata e ricca di appuntamenti. Sempre ai vertici nelle classifiche di ascolto, "Il segreto", che continua su Canale 5 ad attirare un gran numero di appassionati spettatori. Questa sera un nuovo episodio della serie che continua con i suoi intrecci, colpi di scena e sorprese. Su Italia 1 le inchieste de Le Iene hanno sempre al centro fatti di attualità. Diversi i film e i telefilm in programmazione su Mediaset, il colossal sulla vita di Mosè su Rete 4, Meryl Streep in un film romantico su La 5, un film d'azione su Iris e un thriller su Italia 2. Il telefilm "Close to Home" su Top Crime è interessante per gli appassionati del genere perché si tratta della puntata di apertura della serie. Il talent show "Tu si que vales" andrà in onda invece su Mediaset Extra. Le avventure di Scooby-Doo e compagni coinvolgeranno i bambini in una simpatica avventura nel mondo delle arti marziali. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

La serata di Canale 5 è all'insegna della fiction spagnola, la padrona di casa è la seguitissima soap "Il segreto" a seguire un nuovo episodio di "Una vita", quinta stagione. Su Italia 1 il programma "Le Iene Show" ci apre gli occhi su disservizi, malcostumi, corruzioni del panorama italiano e non solo. In seconda serata il reality Gogglebox: guardiamo quelli che guardano la tv! Ancora per l'intrattenimento più leggero troviamo "Tu si que vales" su Mediaset Extra, dove i quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari selezioneranno i talenti che si avvicenderanno sul palco con le loro, a volte stravaganti, esibizioni.

Il primo episodio della prima serie del telefilm "Close to Home", su Top Crime, ci mostra la protagonista Annabeth, avvocatessa, tornare sul posto di lavoro dopo essere diventata madre. Rete 4 ci mostra il colossal "I dieci comandamenti", film biblico con Charlton Heston sulla vita di Mosè. A suo tempo il film ricevette varie nomination all'Oscar e vinse quello per gli effetti speciali. A seguire la commedia italiana "Al cuore si comanda", Lorenza (interpretata da Claudia Gerini) decide di affittare un uomo (Pierfrancesco Favino) che le faccia da accompagnatore. Film romantico su La 5, intitolato "E' complicato", con la grande Meryl Streep affiancata da Alec Baldwin. Una coppia di divorziati si incontra dopo lungo tempo in occasione del matrimonio della figlia e l'amore riesplode, nonostante entrambi siano ora impegnati. Per gli amanti del thriller, Italia 2 propone il film "Prey - La caccia è aperta" dove durante un'escursione nella savana i protagonisti vengono accerchiati da feroci leoni. "Momentum" è il film di Iris, un'affascinante ladra si trova ad essere testimone dell'omicidio del suo complice e da quel mpmento inizia la sua fuga. Per i più piccoli un film di animazione su Boing con Scooby-Doo e i suoi amici si troveranno ad affrontare il malvagio Samurai Nero che è alla ricerca della Spada Oscura.

LA PROGRAMMAZIONE SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.13 Il segreto XXI, soap

ore 22.30 Una vita, soap

Italia 1 ore 21.20 Le Iene Show, intrattenimento

ore 00.30 Gogglebox, reality

Rete 4 ore 21.15 I dieci comandamenti, film

ore 23.42 Al cuore si comanda, film

La 5 ore 21.10 E' complicato, film

Mediaset Extra ore 21.15 Tu si que vales, intrattenimento

Iris ore 21.00 Momentum, film

Italia 2 ore 21.10 Prey - La caccia è aperta, film

Top Crime ore 21.10 Close to Home I, telefim

Boing ore 20.25 Scooby-Doo e la spada del Samurai, animazione

