STASERA IN TV RAI/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti e F1 Campionato Mondiale 2017 (domenica, 30 aprile)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 30 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 30 aprile 2017, il palinsesto Rai prevede un'ampia scelta di programmi per soddisfare i sui telespettarori che variano nel genere tra fiction, sport, programmi di attualità, film e documentari. L'evento del giorno nel panorama politico italiano sono le consultazioni primarie del PD, che verranno analizzate e approfondite dallo speciale del TG3 Linea notte. In campo sportivo invece l'evento è il Gran Premio di Russia in visione su Rai Due. La fiction di Rai Uno questa sera è "Che Dio ci aiuti", con suor Angela (Elena Sofia Ricci) nel convento di Fabriano che si troverà a risolvere i problemi amorosi e non delle ragazze del convitto. I film della serata li troviamo su Rai 4 e Rai Movie, il primo si svolge nell'immaginaria Repubblica di Zubrowka tra la prima e la seconda guerra mondiale, il secondo nell'ambiente delle corse dei cavalli. Ballando con le stelle è il varietà di Rai Premium, mentre su Rai 5 si parla del mondo della savana. Dopo questa breve introduzione, passiamo ora al dettaglio della programazione.

Rai Uno propone in questa serata due episodi della terza stagione di Che Dio ci aiuti dal titolo "Il senso del limite" e "Il vero coraggio". Nel primo episodio suor Costanza decide di concedere in affitto L'Angolo Divino per una festa del liceo e Alice spera sia l'occasione giusta per baciare finalmente Mattia. Il secondo episodio è incentrato su un incidente occorso ad uno scuolabus, incidente che crea sospetti in suor Angela e Guido. Su Rai Due, un importante appuntamento per gli sportivi, in differita la quarta prova di automobilismo della stagione 2017, il Gran Premio della Russia. La gara si svolgerà sul circuito di Sochi, dove il record della pista appartiene a Nico Rosberg su Mercedes (anno 2016). La programmazione di Rai Due prosegue sempre con lo sport con La Domenica Sportiva, tradizionale appuntamento che ripercorre gli eventi calcistici della giornata. L'importante evento di attualità, ossia le elezioni primarie del PD, è sotto i riflettori su Rai Tre in prima serata e su Rai Uno al termine della fiction. L'andamento e il risultato delle consultazioni verranno discussi e analizzati nel corso dei due programmi. I film della Rai in questa serata sono due, proposti uno da Rai 4 e l'altro da Rai Movie. Il primo è Grand Budapest Hotel, ambientato nel 1932 con protagonista il concierge di un albergo, un uomo raffinato di mezza età interpretato da Ralph Fiennes. Una delle anziane clienti dell'hotel confessa all'uomo il presentimento della propria morte e infatti presto viene rinvenuto il suo cadavere. Il film di Rai Movie è invece Un anno da ricordare, storia vera di una donna determinata che riesce a far compiere al cavallo Secretariat grandi imprese nel mondo ippico. Su Rai Premium la replica dell'ultima puntata trasmessa da Rai Uno di Ballando con le stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci. Il documentario di Rai 5 è dedicato agli affascinanti abitanti della savana e alle loro incredibili abilità.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO.

Rai Uno ore 21.20 Che Dio ci aiuti, fiction

ore 23.30 Speciale Tg1, attualità

Rai Due ore 21.05 F1 Campionato Mondiale 2017 Gran Premio della Russia, sport

ore 23.00 La Domenica Sportiva, sport

Rai Tre ore 21.15 TG3 Linea notte: Speciale Primarie PD, attualità

ore 23.55 In 1/2 h, attualità

Rai 4 ore 21.15 Grand Budapest Hotel, film

Rai 5 ore 21.17 Il libro della savana, documentario

Rai Movie ore 21.20 Un anno da ricordare, film

Rai Premium ore 21.25 Ballando con le stelle, varietà

