STEFANO DE MARTINO / I fan contenti di rivederlo al fianco di Belen Rodriguez (oggi, 30 aprile 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: I FAN CONTENTI DI RIVEDERLO AL FIANCO DI BELEN (OGGI, 30 APRILE 2017) – Il ballerino napoletano Stefano De Martino ieri sera ha preso parte alla sesta puntata della fase serale del talent Amici condotto come di consuetudine da Maria De Filippi. Per l’ex marito di Belen Rodriguez un’esperienza mediatica come sempre molto positiva nella quale sta dimostrando le proprie capacità artistiche e la propria professionalità. A conferma di ciò, De Martino sarà nuovamente punto fermo della trasmissione di Canale 5, Selfie – Le cose cambiano a partire dal prossimo lunedì 8 maggio. Un programma nel quale il ballerino ritroverà l’ex moglie Belen Rodriguez. A tal proposito va sottolineato come in una recente intervista rilasciata alla rivista Chi, abbia smentito categoricamente le voci secondo le quali lui si sarebbe opposto alla presenza a Selfie della showgirl argentina aggiungendo che “Noi stiamo cercando di fare un buon lavoro soltanto per il bene di nostro figlio”.

A Selfie Stefano De Martino vestirà i panni del mentore mentre Belen sarà quasi sempre l’inviata all’esterno per accogliere e raccontare le storie di quanti hanno richiesto l’aiuto del programma. Una coesistenza mediatica forzata che sembra piacere molto ai fan che evidentemente non hanno ancora perso la speranza di un ritorno di fiamma. Sui vai sociali network infatti, si leggono commenti del tipo: “Belen e Stefano sono delle persone fantastiche e stanno facendo tutto questo per far crescere serenamente il figlio. Sono una ex coppia da ammirare”, “Sarà molto bello rivederli insieme, anche se solo per lavoro” e “Simona Ventura è riuscita a compiere un’impresa storica, chissà se saranno bravi e non si emozioneranno”.

