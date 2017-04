Shady / Eliminato Amici 2017, settimo serale: le esibizioni e la confessione d'amore di Mike Bird

Shady Fatin Cherkaoui (Amici 2017)

Shady Fatin Cherkaoui, eliminata del settimo serale di Amici 2017: le esibizioni prima dell'addio - È Shady Fatin Cherkaoui l'eliminata di questa nuova registrazione di Amici 2017. Sono soltanto due le esibizioni di cui è stata protagonista in questo settimo serale di Amici, che vedremo in onda sabato prossimo, 6 maggio, entrambe perse. Un bilancio davvero negativo per la cantante della squadra Bianca di Emma Marrone, che nella prima manche si esibisce contro Riccardo che vince con la canzone di Ligabue "Ho perso le parole", e nella seconda si trova a scontrarsi con l'amica Federica Carta e la sua coach Elisa sulle note di "Empire state of mind" e anche qui non riesce a conquistare il punto. Se nella prima manche, come ci svela il Vicolo delle News, sono i Blu a perdere e a mandare al ballottaggio Riccardo Marcuzzo, nella seconda manche non c'è scampo per Shady che, con la sconfitta della sua squadra, prende l'altro posto vacante per la possibile eliminazione.

Shady Fatin Cherkaoui, eliminata del settimo serale di Amici 2017: la confessione d'amore di Mike prima dell'addio - Le anticipazioni ci svelano che Shady, così come Riccardo, ha avuto la possibilità di esibirsi su quattro canzoni a sua scelta, tra cui "Last walk", il suo inedito "Louboutin" e la canzone di Adele "Rolling in the deep". Daniele Liotti ha però chiesto alla cantante della squadra Bianca di esibirsi anche in una canzone a sua scelta a patto che fosse italiana. Shady ha scelto un'emozionante "Mi sono innamorata di te" che ha emozionato tutti ma non è bastata ad assicurarle la salvezza. Tantissime le lacrime per Shady al responso finale: entrambe le squadre sono state davvero deluse dall'addio della cantante, ma asoffrire più degli altri è stato sicuramente Mike Bird. Nel finale di puntata non è infatti mancato un gossip su Shady e Mike Bird, alimentato addirittura da Diego Armando Maradona (che sarà ospite speciale nel settimo serale di Amici 2017). Di fronte al sospetto dell'ex campione e della De Filippi, i due non possono negare ulteriormente la loro relazione.

