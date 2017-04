Simone Susinna si confessa: “Con Malena solo amicizia, tra me e Dayane Mello tanta attrazione fisica”

Simone Susinna all'Isola dei famosi 2017

Simone Susinna si confessa: “Con Malena solo amizia, tra me e Dayane Mello tanta attrazione fisica” (Isola dei famosi 2017) - Simone Susinna è stato uno dei più apprezzati concorrenti dell’Isola dei famosi 2017 e infatti è arrivato a contendersi la vittoria con Raz Degan, da settimane dato per favorito. Nel corso del reality ha fatto discutere la sua presunta simpatia per Malena, che sembrava essersi presa una cotta per lui. Il modello l’ha anche invitata a pranzo dopo una prova ricompensa vinta ma le cose sono naufragate quando Susinna ha dato all’ultima scoperta di Rocco Siffredi un due di picche. Al settimanale Mio, Simone parla così del suo rapporto con Malena: “Abbiamo avuto un bellissimo rapporto d'amicizia. Poi, nel momento, in cui ho capito che da parte sua poteva esserci qualcosa di più, ho messo subito i paletti, chiarendo tutto. Mi sento tranquillo. Non è una questione del suo lavoro. Una cosa deve nascere. E se non nasce nel corso di due mesi di convivenza, non credo che possa farlo”. Susinna ha parlato anche di un’altra protagonista dell’Isola nella sua intervista: “Con Dayane Mello c’era tanta attrazione fisica. Poi Dayane è stata eliminata, quindi è finita lì”. Single da due anni, il modello preferisce pensare alla carriera: “ Dopo la fine della mia ultima storia, ho avuto solo delle relazioni passeggere anche per via del mio lavoro. Quando ho una ragazza accanto, io mi dedico molto a lei, perdendo anche un po' di vista me stesso. Sono molto tradizionalista e anche possessivo da vero siciliano”.

