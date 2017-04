UN ANNO DA RICORDARE/ Su Rai Movie il film con Diane Lane e John Malkovich (oggi, 30 aprile 2017)

Un anno da ricordare

UN ANNO DA RICORDARE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 APRILE 2017: IL CAST - Un anno da ricordare, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere sportivo dal titolo originale Secretariat, realizzata nell’anno 2010 negli Stati Uniti d’America per la regia di Randall Wallace, il soggetto è stato tratto dalla vera storia della cavalla purosangue Secretariat mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da Mike Rich. Nel cast figurano attori piuttosto noti al grande pubblico come nel caso di Diane Lane, John Malkovich, Margo Martindale, Nelsan Ellis, Scott Glenn e James Cromwell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN ANNO DA RICORDARE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 APRILE 2017: LA TRAMA - Ci troviamo negli Stati Uniti d’America intorno all’anno 1969 e per la precisione nella città di Denver dove vive una donna di nome Penny (Diana Lane). Penny sta portando avanti una vita alquanto tranquilla e soddisfacente al fianco del proprio marito e dei quattro figli. Un giorno viene messa a conoscenza del fatto della morte di un suo zio originario dello stato della Virginia che gli ha lasciato in eredità un grande ranch e soprattutto una blasonata scuderia. Per potersi occupare di questo patrimonio, Penny viene chiamata a prendere una importante decisione giacchè questo richiede un inevitabile trasferimento dell’intera famiglia nello stato della Virginia. Una questione delicata in quanto il marito per problemi di natura professionale è invece costretto a restare con a Denver. Dopo alcuni giorni passati a discutere sul come gestire al meglio la vicende marito e moglie optano per un periodo di sacrificio con la donna che si trasferisce nei pressi della sede della scuderia assieme ai propri quattro figli. Una decisione coraggiosa anche perché piena di rischi di natura economica che potrebbero derivare da una cattiva gestione.

Infatti, la scuderia si occupa di cavalli da corsa. Un mondo piuttosto competitivo e che peraltro in quel determinato periodo storico ed ossia fine anni sessanta, non vedeva di buon occhio l’ingresso di donne. Penny nonostante tutto sembra andare per il verso sbagliato riesce a tenere bene a dritta la barca, appoggiandosi ad un valido allenatore grazie al quale riesce a preparare al meglio una cavalla che entrerà nella storia dell’equitazione riuscendo a portare a casa premi inimmaginabili e soprattutto a vincere il glorioso Triple Crown of Thoroughbread Racing. Un risultato che mancava in quella scuderia da ben venticinque anni, rappresentando un motivo di vanto e di orgoglio anche e soprattutto per la stessa Penny, capace di far diventare la cavalla su cui ha scommesso uno dei cavalli più vincente della storia delle corse.

