UOMINI E DONNE/ Rosa Perrotta verso la scelta: esterne speciali con Alex e Pietro (Trono Classico)

Rosa Perrotta

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ROSA PERROTTA VERO LA SCELTA: ALEX O PIETRO? – Rosa Perrotta potrebbe regalare presto un colpo di scena al pubblico del trono classico di Uomini e Donne. Dopo Marco Cartasegna che sceglierà nella registrazione del 3 maggio, potrebbe essere la 28enne salernitana la prossima a lasciare il programma di Maria De Filippi con la scelta finale. Nonostante il suo percorso sia iniziato da poco tempo, infatti, Rosa è molto concentrata su Alex Adinolfi e Pietro Tartaglia per i quali prova un forte interesse. Con Alex, dopo una partenza a mille, il feeling ha perso colpi soprattutto a causa del ritrovato interesse mostrato da Rosa per Mattia Marciano, dopo la discussione di quest’ultimo con Desireè Popper. Nelle ultime ore, però, la situazione sembra sia tornata alla normalità al punto che i due sarebbero stati protagonisti di un’esterna molto speciale. Secondo quanto sostiene una lettrice del blog Isa e Chia, Rosa e Alex avrebbero registrato la loro esterna a Roma. I due sono stati sorpresi con un look molto elegante e, la fanpage della Perrotta ha svelato anche la location dell’esterna ovvero il teatro.

Esterna decisamente importante anche quella con Pietro. Sempre Isa e Chia, infatti, rivela che Rosa Perrotta ha raggiunto il corteggiatore a casa sua. Pietro ha così scelto di mostrare alla tronista i luoghi della sua infanzia facendole conoscere anche le persone importanti della sua vita. Due esterne che avvicinano Rosa alla scelta finale che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Inoltre, sempre i fans del blog Isa e Chia hanno raccontato di aver incontrato Rosa e di aver avuto di fronte una ragazza assolutamente bellissima e molto riservata. Rosa Perrotta, dunque, in vista del gran finale del suo percorso, sta conquistando sempre di più il pubblico.

