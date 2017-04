UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari lascia il programma? Colpa di Gemma Galgani (Trono Over)

Tina Cipollari

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI PRONTA A LASCIARE IL PROGRAMMA PER GEMMA GALGANI – Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre buon sangue. A confermarlo è stata la stessa Maria De Filippi che, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Tina non può vedere sul serio Gemma. Ogni volta sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o venti minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili”. Un’antipatia, quella tra Tina e Gemma che, negli ultimi mesi, ha reso ingestibile il clima del trono over di Uomini e Donne in cui, più volte, sono volate parole pesantissime tra la dama e la bionda opinionista. Dopo tante discussioni, stando a quello che rivela il settimanale Nuovo, Tina Cipollari sarebbe stanca del programma e, in particolare, del trono over dove spende tutta la sua energia per controbattere a Gemma Galgani. Secondo quanto scrive il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Tina starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare il programma che l’ha resa così popolare e amata dal pubblico.

L’eventuale addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, però, non segnerebbe la fine della sua carriera in tv. Il settimanale Nuovo Tv, infatti, riporta tutti i progetti a cui Tina potrebbe partecipare. Oltre a Selfie – Le cose cambiano in cui, a partire dall’8 maggio tornerà a coprire i panni di giudice, Tina Cipollari potrebbe tornare a Pechino Express insieme all’amico Simone Di Matteo e potrebbe partecipare ad un format insieme al marito Kikò Nalli che ha da poco lasciato il programma di Raidue, Detto Fatto.

