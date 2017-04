Una vita / Cayetana vuole uccidere Mauro e Teresa, anticipazioni spagnole e italiane

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 30 APRILE: ROSINA E LEONOR IN PARTENZA - Canale 5 ha deciso di confermare la programmazione di Una vita della domenica, con una puntata speciale in programma alle ore 22:30 dopo Il Segreto. Ricordandovi che domani la telenovela spagnola non andrà in onda in occasione del 1° maggio, questa sera assisteremo ai programmi di Leonor e Rosina, decise a scoprire l'origine dei terreni acquisiti da Maximiliano prima della sua morte. Quest'ultimo aveva speso tutto il suo denaro per quello che sembra un inutile affare e che ha lasciato sul lastrico moglie e figlia. Per questo le due donne decideranno di intraprendere il lungo viaggio durante il quale potranno vedere con i loro occhi tali proprietarie e predisporre la vendita. Solo in questo modo potranno entrare in possesso del denaro di cui avranno bisogno per sopravvivere, almeno per qualche tempo. Mentre il piano delle Hidalgo entrerà nel vivo, Casilda sembrerà essere sparita nel nulla, facendo preoccupare le sue colleghe della soffitta. Anche Martin sarà in pena per le sue sorti dal carcere nel quale sarà rinchiuso per un crimine non commesso.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA VUOLE UCCIDERE MAURO E TERESA - Prepariamoci ad una novità sorprendente ricca di novità nelle puntate spagnole di Una vita nelle quali Cayetana si preparerà a compiere un gesto definitivo per vendicarsi di Teresa una volta per tutte. Per prima cosa la dark lady si libererà di Fernando, accusandolo di aggressione: il suo ex amante in realtà aveva minacciato di raccontare tutta la verità a Teresa sulle malefatte della donna, chiedendole scusa per non averla protetta come le aveva promessa. Ma il peggio accadrà in seguito ovvero nel momento in cui le due amiche per la prima volta si confronteranno sul loro passato, confermando di essere a conoscenza delle rispettive identità. Per loro dunque sarà finita l'epoca delle bugie e, convinta della pericolosità di Cayetana, per la prima volta Teresa deciderà di lasciare campo libero e si trasferirà provvisoriamente dall'amica Celia. La vedova di German non avrà più nulla da perdere e ordinerà al sicario Soler, che già in passato l'aveva aiutata, di uccidere sia Mauro che Teresa.

© Riproduzione Riservata.